Таким чином судно намагається уникнути відповідальності. Про це пише 24 Канал з посиланням на The New York Times.

Що відомо про перейменування танкера?

За інформацією ЗМІ, судно, що раніше ідентифікувалося як Bella 1, тепер зареєстроване під назвою Marinera.

У офіційних документах зазначено, що танкер ходить під державним прапором Росії, а портом приписки визначено місто Сочі.

Зверніть увагу! Зміна прапора створює юридичну колізію. За нормами міжнародного права, судна під прапором певної держави перебувають під її юрисдикцією та захистом.

Проте спроби танкера уникнути американського правосуддя через зміну реєстрації "заднім числом" можуть не мати ефекту. Американські посадовці заявили, що на момент початку переслідування судно понад тиждень ходило під фальшивим прапором і не мало легітимної реєстрації. Через це, за словами Вашингтона, танкер вважався "нейтральним судном" – без національності, що дозволяло його огляд відповідно до міжнародного права.

За даними Міжнародної морської організації, раніше танкер був зареєстрований у Панамі, Палау, Ліберії та на Маршаллових островах. Судно належить турецькій компанії Louis Marine Shipholding Enterprises та є частиною так званого "тіньового флоту", що перевозить підсанкційну нафту з Росії, Ірану та Венесуели.

Що цьому передувало?

Американський суд видав ордер на арешт судна ще до спроби його захоплення. Підставою стало перевезення іранської нафти, кошти від якої, за даними Вашингтона, йдуть на фінансування терористичних угруповань.

У середу 31 грудня берегова охорона США тимчасово призупинила операцію із затримання танкера після того, як на його борту з'явився намальований російський триколор. Військові США повідомляли про готовність штурму судна і очікують відповідного наказу з Білого дому.

Згідно з Конвенцією ООН з морського права, берегова охорона має право затримувати судна без належної реєстрації або за підозрою у шахрайстві. На початку переслідування Bella 1 класифікували як судно під фальшивим прапором.

