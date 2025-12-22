Ірландський журналіст і документаліст Кейлін Робертсон в ефірі 24 Каналу вказав на критичну слабкість цієї схеми. Він назвав дві точки, блокування яких може швидко зупинити весь тіньовий флот Росії.

Європа може перекрити тіньовий флот Росії

Після запровадження санкцій Росія масово використовує так званий тіньовий флот для експорту нафти та нафтопродуктів. Судна ходять без страхування, часто з вимкненими транспондерами, але все одно змушені проходити конкретними морськими маршрутами, які неможливо оминути.

Найслабше місце тіньового флоту – це вихід із російських портів, Чорне море та прохід перед Босфором. Другий критичний вузол – це європейські акваторії,

– пояснив Робертсон.

За його словами, саме на цих ділянках судна перебувають у зоні прямої юрисдикції або контролю західних країн. Там вони проходять на відстані близько 12 миль від берега, що дозволяє зупиняти їх без складних юридичних процедур і перевіряти дотримання санкцій.

Якщо ці кораблі зупинити хоча б на кілька хвилин і накласти штрафи, вся система зламається. Росія просто буде відрізана від зовнішнього світу,

– наголосив журналіст.

Він додав, що тіньовий флот приносить російській економіці близько 750 мільярдів доларів на рік, і його блокування матиме миттєвий ефект. За оцінкою Робертсона, для цього не потрібні військові дії – достатньо політичного рішення європейських урядів і контролю над дуже вузькою смугою води.

Зауважте! ЄС уже запровадив 19 пакетів санкцій проти Росії, останній затвердили у жовтні.

