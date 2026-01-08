Последний инцидент с захватом российских танкеров лишь усилил напряжение, сообщает The New York Times, передает 24 Канал.

Как Трамп противоречит своим заявлениям?

В издании напомнили, что в декабре 2025 года администрация Дональда Трампа заявила, что стремится достичь "стратегической стабильности с Россией". После США захватили нефтяной танкер под российским флагом в Северной Атлантике. К операции привлекали противолодочный самолет P-8 и AC-130.

В Вашингтоне заявили, что судно нарушало блокаду экспорта венесуэльской нефти и назвали его "безгосударственным". Россияне официально просили США прекратить преследовать это судно.

Аналитики утверждают, в Москве операцию восприняли как оскорбление. Председатель комитета госдумы России Леонид Слуцкий назвал захват танкера "пиратством XXI века".

Этот эпизод показал, как усилия господина Трампа ухаживать за президентом России Владимиром Путиным, одновременно утверждая о глобальном доминировании Америки, полны противоречий и создают риски для обеих сторон,

– говорится в материале.

С одной стороны, стремление Трампа использовать силу для продвижения национальных интересов перекликается с видением Путина. С другой – такой подход усилил напряженность между США и Россией и подчеркнул глобальные слабости государства-агрессора. В частности, речь идет о Латинской Америке, где Кремль стремился распространить свое влияние.

Директор Института Кеннана в Вашингтоне Майкл Киммедж считает, что американский президент решает для Путина очень мало проблем и вместо этого создает новые.

Как это влияет на внешнюю политику?

Аналитики отмечают, что несмотря на контакты между Трампом и Путиным, США "не заставили" Украину капитулировать. Более того, Соединенные Штаты продолжают передавать Киеву разведданные.

В Европе, утверждал господин Киммедж, разногласия господина Трампа с западными лидерами могут быть приятными для Кремля, но увеличение инвестиций Европы в собственную оборону является не очень приятным развитием событий для Москвы,

– сообщили в NYT.

Отдельно издание обратило внимание на ситуацию в Венесуэле – давнем союзнике Кремля. Захват, в частности, Николаса Мадуро в очередной раз показали неспособность России помочь своим партнерам.

В Белом доме, как напомнили аналитики, говорили что "личные отношения Трампа с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином будут сохраняться". В то же время сам американский лидер в соцсетях дал понять, что он рассматривает свои отношения с указанными диктаторами сквозь призму военной силы.

