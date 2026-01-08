Останній інцидент із захопленням російських танкерів лише посилив напруження, повідомляє The New York Times, передає 24 Канал.

Як Трамп суперечить своїм заявам?

У виданні нагадали, що у грудні 2025 року адміністрація Дональда Трампа заявила, що прагне досягти "стратегічної стабільності з Росією". Опісля США захопили нафтовий танкер під російським прапором у Північній Атлантиці. До операції залучали протичовниковий літак P-8 та AC-130.

У Вашингтоні заявили, що судно порушувало блокаду експорту венесуельської нафти та назвали його "бездержавним". Росіяни офіційно просили США припинити переслідувати це судно.

Аналітики стверджують, у Москві операцію сприйняли як образу. Голова комітету держдуми Росії Леонід Слуцький назвав захоплення танкера "піратством XXI століття".

Цей епізод показав, як зусилля пана Трампа залицятися до президента Росії Володимира Путіна, одночасно стверджуючи про глобальне домінування Америки, сповнені суперечностей і створюють ризики для обох сторін,

– йдеться в матеріалі.

З одного боку, прагнення Трампа використовувати силу для просування національних інтересів перегукується з баченням Путіна. З іншого – такий підхід посилив напруженість між США і Росією та підкреслив глобальні слабкості держави-агресора. Зокрема, йдеться про Латинську Америку, де Кремль прагнув поширити свій вплив.

Директор Інституту Кеннана у Вашингтоні Майкл Кіммедж вважає, що американський президент вирішує для Путіна дуже мало проблем і натомість створює нові.

Як це впливає на зовнішню політику?

Аналітики зазначають, що попри контакти між Трампом і Путіним, США "не змусили" Україну капітулювати. Ба більше, Сполучені Штати продовжують передавати Києву розвіддані.

У Європі, стверджував пан Кіммедж, розбіжності пана Трампа із західними лідерами можуть бути приємними для Кремля, але збільшення інвестицій Європи у власну оборону є не дуже приємним розвитком подій для Москви,

– повідомили в NYT.

Окремо видання звернуло увагу на ситуацію у Венесуелі – давньому союзнику Кремля. Захоплення, зокрема, Ніколаса Мадуро вкотре показали нездатність Росії допомогти своїм партнерам.

У Білому домі, як нагадали аналітики, казали що "особисті відносини Трампа з Путіним і головою КНР Сі Цзіньпіном зберігатимуться". Водночас сам американський лідер у соцмережах дав зрозуміти, що він розглядає свої відносини з зазначеними диктаторами крізь призму військової сили.

Що відомо про затримання танкерів?