В Країні панують напружені настрої. Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Що відомо про настрої на Кубі?

За даними Bloomberg, під час рейду у Венесуелі загинули понад три десятки кубинських військових, які забезпечували охорону та розвідку для країни, що постачала Кубі паливо для електроенергії.

У великих містах Куби зросла присутність поліції та військових, а на вулицях панує напружена атмосфера.

Люди налякані та нервують, але сповнені надії,

– зазначив противник комуністичного режиму.

Крім страху перед зовнішньою загрозою, кубинці стикаються з економічною кризою, найглибшою з часів розпаду СРСР. Вони бояться, що зупинка допомоги Венесуели погіршить ситуацію з електропостачанням.

Ми вже живемо в темряві, а невелика кількість електроенергії надходить з нафти від Венесуели,

– сказав Еміліо, місцевий житель.

Президент Мігель Діас-Канель закликав громадян захищати "революцію своїм життям", але більшість кубинців зосереджені на повсякденному виживанні.

Що відомо про спецоперацію США у Венесуелі?