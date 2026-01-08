Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Джей Ди Вэнса для Fox News.
Что сказала Вэнс о танкере Marinera (Bella) I?
Нефтяной танкер, который ранее назывался Bella 1, в прошлом месяце отказал американским службам в разрешении подняться на борт. Уже в конце декабря судно перешло на российскую регистрацию и изменило название на Marinera, вероятно, чтобы получить защиту со стороны России.
Это был фейковый российский нефтяной танкер,
– заявил Джей Ди Вэнс.
По его словам, судно пыталось выдать себя за российское судно, чтобы избежать правосудия со стороны США.
"Они, по сути, пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы избежать санкций", – добавил он.
В то же время на борту Marinera не было нефти. В США утверждают, что танкер принадлежит к так называемому теневому флоту – судов, которые используют для транспортировки подсанкционной нефти из Венесуэлы.
Что известно о задержании судна?
Соединенные Штаты 7 января задержали два нефтяных танкера, которые были связаны с Венесуэлой и теневым флотом. Речь идет о судах Marinera (Bella) и Sophia.
Танкер Marinera (Bella) шел под российским флагом, а позже, как выяснилось, на борту также были члены экипажа, которые являются гражданами России. В МИД страны-агрессора требуют возвращения своих граждан и обеспечения их прав согласно международным нормам.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США могут отдать под суд экипаж захваченного танкера Marinera, который нарушил санкции США. Ведь Федеральный суд США выдал соответствующие ордера на арест как судна, так и танкера.