Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Джей Ді Венса для Fox News.

Що сказала Венс про танкер Marinera (Bella) I?

Нафтовий танкер, який раніше мав назву Bella 1, минулого місяця відмовив американським службам у дозволі піднятися на борт. Уже наприкінці грудня судно перейшло на російську реєстрацію та змінило назву на Marinera, ймовірно, щоб отримати захист з боку Росії.

Це був фейковий російський нафтовий танкер,

– заявив Джей Ді Венс.

За його словами, судно намагалося видати себе за російське судно, аби уникнути правосуддя з боку США.

"Вони, по суті, намагалися видати себе за російський нафтовий танкер, щоб уникнути санкцій", – додав він.

Водночас на борту Marinera не було нафти. У США стверджують, що танкер належить до так званого тіньового флоту – суден, які використовують для транспортування підсанкційної нафти з Венесуели.

Що відомо про затримання судна?