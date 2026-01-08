Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Джей Ді Венса для Fox News.
Що сказала Венс про танкер Marinera (Bella) I?
Нафтовий танкер, який раніше мав назву Bella 1, минулого місяця відмовив американським службам у дозволі піднятися на борт. Уже наприкінці грудня судно перейшло на російську реєстрацію та змінило назву на Marinera, ймовірно, щоб отримати захист з боку Росії.
Це був фейковий російський нафтовий танкер,
– заявив Джей Ді Венс.
За його словами, судно намагалося видати себе за російське судно, аби уникнути правосуддя з боку США.
"Вони, по суті, намагалися видати себе за російський нафтовий танкер, щоб уникнути санкцій", – додав він.
Водночас на борту Marinera не було нафти. У США стверджують, що танкер належить до так званого тіньового флоту – суден, які використовують для транспортування підсанкційної нафти з Венесуели.
Що відомо про затримання судна?
Сполучені Штати 7 січня затримали два нафтові танкери, які були пов'язані з Венесуелою та тіньовим флотом. Йдеться про судна Marinera (Bella) та Sophia.
Танкер Marinera (Bella) ішов під російським прапором, а пізніше, як з'ясувалося, на борті також були члени екіпажу, які є громадянами Росії. У МЗС країни-агресорки вимагають повернення своїх громадян і забезпечення їх прав згідно з міжнародними нормами.
Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що США можуть віддати під суд екіпаж захопленого танкера Marinera, який порушив санкції США. Адже Федеральний суд США видав відповідні ордери на арешт як судна, так і танкера.