НАБУ и САП разоблачили системную коррупцию в Госпогранслужбе. Под подозрением сам недавний глава структуры – генерал-лейтенант Сергей Дейнеко и несколько его подчиненных, якобы создавших под прикрытием ГПСУ и при участии завербованных членов семей украинских дипломатов успешный центр контрабандистов, обогащавшийся на нелегальных поставках в ЕС сигарет и других табачных изделий, которые значительно дешевле, а иногда – качественнее европейских аналогов.

Пока Сергея Дейнеко и его подчиненных и друзей ждет суд, 24 Канал раскрывает основные детали его биографии.

Биография Сергея Дейнеко

Сергею Дейнеке 50 лет, он родился 5 апреля 1975 года в экзотическом Биробиджане, столице Еврейской автономной области в составе тогда еще РСФСР.

Это Дальний Восток, а точнее – Приамурье, хорошо известное также как Зеленый клин, отбитое Россией у циньского Китая место массового и компактного расселения украинцев еще с конца XIX века.

Семья Дейнеко к этим событиям особого отношения не имеет, отец будущего генерала также был военным и служил на пограничной службе. Дейнеко на Дальнем Востоке не задержались, и вся дальнейшая жизнь Сергея уже была связана с Украиной. Он решил пойти по отцовскому пути и стать пограничником.

В 1996 году Сергей закончил профильную Академию Пограничных войск Украины (базируется в Хмельницком) и начал карьеру военнослужащего, служил в оперативно-розыскных подразделениях органов охраны государственной границы Государственной пограничной службы Украины.

Впоследствии Дейнеко продолжит обучение в Объединенном институте военной разведки при Национальной академии обороны Украины, а также закончит заочно Ужгородский университет по специальности "Правоведение".

С 2011 года Сергей Дейнеко возглавлял Луганский пограничный отряд. Рядовые украинцы узнали о нем в 2014 году – с началом российского вторжения, которое тогда еще носило гибридный характер. Россияне использовали силы как боевиков, так и собственные регулярные части, в частности элитные. Противостояли им украинские пограничники во главе с Дейнеко.



Сергей Дейнеко с бойцами-пограничниками / фото ГПСУ

Осада и выход бойцов Луганского пограничного отряда

2 июня 2014 года пророссийские боевики и российские наемники значительными силами атаковали здания Луганского пограничного отряда. Враг занял доминирующие позиции на окружающих высотах и начал обстреливать пограничников из пулеметов и гранатометов.

Боевики предложили бойцам сдаться, но украинцы отказались и продолжили бой в осаде. Пограничники понесли потери (8 бойцов были ранены), впоследствии поступил приказ из Киева отступать (от тогдашнего главы ГПСУ Николая Литвина, брата известного украинского политика). Отходом командовал Дейнеко, который вывел бойцов из окружения без потерь.

Это сделало офицера героем СМИ. Впрочем, были и те, кто обвинял его в предательстве и фальсификации подвига. Основания для этого предоставили пророссийские боевики, которые заявили, что командир пограничников якобы имитировал сопротивление, а на самом деле имел прямые договоренности с ними о сдаче арсенала оружия.

Обвинения со стороны преступников были восприняты серьезно в Украине – проверку фактов проводила прокуратура, но уголовное дело не дошло до суда и обвинения были опровергнуты. Таким образом Сергей Дейнеко очистил свое имя и вернул себе доверие руководства. Зато шеф Дейнеко Николай Литвин был с позором уволен. Отставке предшествовали пикеты киевского офиса ГПСУ майдановцами.

Дейнеко из этой истории вышел в плюсе. Вскоре он даже получил высокую награду – Орден Богдана Хмельницкого второй степени. Впрочем, этот эпизод ему постоянно напоминают.



Сергей Дейнеко / фото ГПСУ

С августа 2014 года он стал заместителем начальника Восточного регионального управления ГПСУ, через несколько месяцев перешел на аналогичную должность в Южном. В ноябре 2014 года Дейнеко стал заместителем директора Департамента оперативной деятельности администрации ГПСУ.

Летом 2019 года на фоне кадровых изменений, связанных с персоной нового президента Украины, Дейнеко возглавил ГПСУ и оставался в должности до начала 2026 года. За это время офицер стал генералом, а с 30 апреля 2024 года – генерал-лейтенантом.



Фото Зеленского и Дейнеко в 2021 году / ОП

Что делал Дейнеко во время полномасштабного вторжения?

В условиях российской агрессии роль пограничников изменилась: они первыми приняли бой 24 февраля 2022 года и с тех пор остаются важной частью Сил обороны Украины, ведь сейчас все более 1200 километров границы Украины с Россией и ее сателлитом Беларусью являются потенциальной горячей зоной с регулярными обстрелами, рейдами ДРГ, попытками прорывов границы и постоянными вражескими БПЛА.

Украинские пограничники с этим испытаниями справились. Бойца ГПСУ отличились не только в пограничных операциях, но и проявили себя во время обороны Киева, Харькова, Чернигова, Сум других городов. Участвовали в боях за Купянск, Авдеевку, Бахмут, Рубежное, Лисичанск, Северодонецк и другие населенные пункты.

На базе ГПСУ были созданы эффективные боевые подразделения (бригада "Гарт", отряд "Месть" и т.д.), пограничники также были одними из первых, кто начал активно и успешно применять БПЛА.

Роль Сергея Дейнеко в этом весомая, и свои очередные звания и государственные награды он получил вполне заслуженно. Но это, если говорить, так сказать, о работе на границе с Россией и Беларусью. Зато к другим участкам есть большие вопросы.



Сергей Дейнеко / фото ГПСУ

В чем обвиняют Сергея Дейнеко?

Не секрет, что ГПСУ – это большая коррупционная кормушка: служба несет большие коррупционные риски, особенно на западной границе Украины. С началом полномасштабного вторжения они значительно увеличились. Хотя большинство пограничников являются честными и сознательными, случаи участия сотрудников ГПСУ в серых схемах, таких как контрабанда и "крышевание" нелегальных человеческих потоков, далеко не единичны.

Большим ударом по репутации ГПСУ стали обвинения в адрес генерала Дейнеки и его подчиненных, что под прикрытием критически важной для государства институции создали центр табачной мафии и зарабатывали на нем десятки и сотни тысяч евро.

Фрагменты новой серии пленок НАБУ: подопечные Дейнеко делят "темный нал"

Единственный позитив в этом позорном деле – это то, что подчиненные Дейнеко хотя бы разговаривали на украинском, в отличие от участников миндичгейта или недавно разоблаченной руководительницы парламентской фракции. Хотя это слабенькое утешение. Голоса самого Дейнеко на новых пленках НАБУ пока нет, хотя очень интересно было бы услышать его оправдания.

Также генерала Дейнеко общественные активисты и анонимные телеграм-каналы неоднократно называли человеком Ермака, якобы выполняющим его прямые приказы, выпускать или не выпускать из страны людей.

Доказательств по этим обвинениям предоставлено не было, поэтому они могут быть обычным сведением счетов, что, к сожалению, сегодня не редкость.

Пока неизвестно, что именно стало причиной увольнения Дейнеко 4 января 2026 года с должности (новым временным руководителем ГПСУ стал генерал-майор Валерий Вавринюк). Подозрение в участии в незаконной группировке контрабандистов он будет получать в качестве советника министра внутренних дел Игоря Клименко. Также сообщалось, что он якобы, по примеру Ермака, может возглавить одно из боевых подразделений пограничников. Если так, то это может быть и штрафбат.