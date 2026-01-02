Як просіла економіка Росії?
Цей показник ВВП став найгіршим від початку 2023 року. По суті він сигналізує, що економіка Росії входить у стагнацію, передає 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Уперше за останні дев'ять місяців зафіксували спад у промисловому виробництві Росії – до 0,7%. І мова йде не про сезонні коливання. Адже так зване "воєнне зростання" країни було зумовлене саме розвитком промисловості, яка фактично утримувала економічні показники у 2023 та в 2024 роках.
Навіть ті аналітики, які завжди лояльно оцінювали політику Кремля, вже не можуть говорити про якесь економічне зростання і підтверджують різке зростання можливої рецесії у 2026 році.
За словами фахівців російська модель економіки наразі вичерпала себе. Її тримали раніше три основні фактори:
- бюджетне накачування;
- примусове кредитування;
- та імпортозаміщення.
Однак наразі усі вони не працюють.
️Це прямий наслідок війни та управлінської неадекватності Кремля. Влада Росії свідомо продовжує агресію, навіть коли економічної бази для цього уже недостатньо. Економіка Росії заходить у глухий кут. І чим довше кремль ігнорує реальність, тим болючішими будуть наслідки,
– попередили в ЦПД.
Зауважте! Видання The Washington Post прийшло до висновку, що економіка Росії може посипатися вже у 2026 році. Адже зараз вона вже слабша, ніж будь-коли від початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Скільки Росія витрачає на війну?
Попри величезні проблеми в економіці, Кремль витрачає мільярди рублів на війну проти України. Від початку повномасштабного вторгнення воєнні видатки сягнули 550 мільярдів доларів, пише Служба зовнішньої розвідки України.
У розвідці підрахували, як ці витрати дорівнюють:
- 24 річним бюджетам Росії на вищу освіту;
- чи 22 бюджетам країни на охорону здоров'я.
Тобто по суті Москва забирає гроші у населення, аби вести війну в Україні, і змушує росіян платити все більше й більше.
Фінансування війни Кремль перекладає на населення через нові податки та зростання цін. За умов, коли будь-яка антивоєнна критика карається як "зрада", простір для публічного невдоволення практично зник. Як наслідок, у 2022 – 2025 роках ціни для росіян зростали безперервно,
– зазначили у СЗРУ.
Варто знати! Через проблеми в економіці купівельна спроможність жителів Росії різко скоротилася. За даними російського "Сбербанку", у грудні 2025-го росіяни почали різко скорочувати свої витрати порівняно з минулим роком, обмежуючи покупки базових речей – одягу, товарів для дому та здоров'я.
Які ще проблеми в економіці Росії?
Росія зіткнулася з найглибшою економічною кризою з 1990-х років. У низці секторів ситуація вже наблизилася до повного колапсу: керівники провідних промислових компаній визнають, що рівень продажів опустився до мінімумів з 1998 року. На цьому тлі підприємства масово згортають виробничі програми та переглядають плани на майбутнє.
Додатковим ударом стало вичерпання ресурсів для латання бюджетних дір. У Росії фактично закінчилися так звані "безкоштовні гроші" – Фонд національного добробуту, з якого роками покривали дефіцит бюджету, практично спорожнів. На старті повномасштабної війни його обсяг оцінювали приблизно у 130 мільярдів доларів, однак нині від цих коштів майже нічого не залишилося.
Як зазначає російське видання The Moscow Times, передумов для швидкого відновлення економіки не видно. Ба більше, з 1 січня 2026 року ситуація може різко погіршитися, що стане ще одним серйозним ударом по фінансовій стабільності Росії.