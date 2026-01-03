Наразі Т-90М є "найпотужнішим" російським танком, який перебуває у великосерійному виробництві. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу концерну "Уралвагонзавод".
Що відомо про танки Т-90М?
У Росії заявили, що фінальна партія танків Т-90М вирушила до російської армії й держоборонзамовлення-2025 буцімто виконано. Кількість нових танків не назвали, але на оприлюдненому заводом відео можна бачити доволі значну партію Т-90М "Прорив".
Варто зауважити, що російські пропагандисти всіляко вихваляють Т-90М. Проте на Заході його називають "катастрофічним провалом". Фахівці наголошують, що на полях російсько-української війни було виявлено критичні конструктивні недоліки цього танка.
Один із головних полягає у поганій захищеності Т-90М, що зумовлено автоматом заряджання карусельного типу. При влучанні в танк існує велика ймовірність детонації всіх боєприпасів, що призводить до миттєвої загибелі екіпажу.
Зазначимо, що, за даними ресурсу Oryx, під час повномасштабної війни росіяни втратили понад 150 танків Т-90М. При цьому загальну кількість цих танків в російській армії станом на 2024 рік оцінювали лише у приблизно 120 одиниць.
Як Росія використовує техніку у війні з Україною?
Росія не використовує в Україні свої найсучасніші зразки озброєння, такі як танки Т-14 "Армата" та винищувачі Су-57, через побоювання репутаційних втрат та технологічних витоків.
Країна-агресорка значною мірою покладається на танки Т-90 і Т-80, а також на техніку, якій уже кілька десятиліть – деякі зразки вперше застосували ще в 1940-х роках.
Майор, заступник командира 4 батальйону "Сила свободи" 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко в етері 24 Каналу розповів, що російська армія з настанням зимового періоду почала активніше залучати для штурмових дій військову техніку, зокрема танки, які отримали назву "їжаки-дикобрази".
Наразі ворог комбінує різні тактики на полі бою, зокрема вогняний вал, але найбільше покладається на "м'ясні" штурми.