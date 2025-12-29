Про це в етері 24 Каналу розповів майор, заступник командира 4 батальйону "Сила свободи" 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко, додавши, що зараз мовиться не про обшиті щитами й решітками "танки-черепахи", а використання "їжаків-дикобразів", якими окупанти пробують просуватися.

Ворог комбінує різні тактики

Російське військове командування також продовжує закидати українські позиції своєю піхотою, резервів для цього у ворога вистачає. Зі слів майора, Сили оборони України в більшості випадків такі "м'ясні" штурми противника відбивають.

Якщо у ворога десь і є поодинокі просування по сотні метрів, то вони йому даються надзвичайно великою ціною. На жаль, окупанти готові доставляти й далі нове "гарматне м'ясо",

– озвучив Назаренко.

Як наголосив заступник командира 4 батальйону "Сила свободи", загарбники випробували низку тактик і застосовують на полі не одну, а комбінують декілька. Наприклад, тактику вогняного валу, яку Росія протестувала у 2022 році. Ворог нині вдосконалює її великою кількістю артилерії, ракетних систем залпового вогню.

"Росіяни продовжують рівняти будівлю за будівлею, посадку за посадкою, населений пункт за населеним пунктом. До цього вони ще додали використання великої кількості керованих та некерованих авіабомб, а також "Шахедів" та "Гербер", які застосовують не тільки по дальніх мирних містах, а й по фронтових", – розповів Назаренко.

Не зважаючи на те, що російська армія має чималий ресурс засобів ураження, все ж таки найбільше ворог віддає перевагу використанню, як підсумував майор, дешевої живої сили. Особливо це, з його слів, спостерігається на Покровському напрямку.

Він додав, що новобранці не проходять належну підготовку, навчання на полігоні тривають 2 – 3 тижні, потім їх надсилають штурмувати українські позиції, достатнім чином не забезпечивши озброєнням. Коли ті відмовляються виконувати такі завдання, російське військове командування залякує їх розстрілом.

