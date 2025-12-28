Однак через невдачі на цьому напрямку окупанти активізували атаки на західних околицях Покровська. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 7 корпус ДШВ.
Дивіться також Бої за Покровськ: НГУ проводить локальні штурмові дії, аби обмежити маневри противника
Яка ситуація в Покровську та Мирнограді?
Основною метою росіян залишається вихід у район Гришиного, однак усі наступальні дії блокуються українськими військовими. У Мирнограді оперативна обстановка також залишається складною. До оборони міста залучені підрозділи Десантно-штурмових військ та морської піхоти.
Сили оборони знищують росіян на Донеччині: відео ДШВ
Українські захисники продовжують посилювати угруповання для стримування тиску з північно-східного та південного напрямків. Це стало можливим завдяки контролю над логістичним коридором у районі Світлого та Рівного.
Водночас росіяни вдаються до показових пропагандистських дій на південних околицях Мирнограда. У 7 корпусі ДШВ зазначають, що такі дії розраховані переважно на внутрішню аудиторію Росії.
Коротко про головні події на фронті
За даними Інституту вивчення війни, українські захисники просунулися на Куп'янському напрямку у Харківській області. Тоді як російські війська мали просування в напрямку Гуляйполя.
Окрім цього, російські окупанти захопили село Грабовське на Сумщині після прориву кордону 19 грудня.
Офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко в етері 24 Каналу зазначив, що на Покровському напрямку росіяни використовують "одноразові" штурмові групи для конвеєрних атак, але зазнають великих втрат від українських сил.