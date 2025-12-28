Однак через невдачі на цьому напрямку окупанти активізували атаки на західних околицях Покровська. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 7 корпус ДШВ.

Дивіться також Бої за Покровськ: НГУ проводить локальні штурмові дії, аби обмежити маневри противника

Яка ситуація в Покровську та Мирнограді?

Основною метою росіян залишається вихід у район Гришиного, однак усі наступальні дії блокуються українськими військовими. У Мирнограді оперативна обстановка також залишається складною. До оборони міста залучені підрозділи Десантно-штурмових військ та морської піхоти.

Сили оборони знищують росіян на Донеччині: відео ДШВ

Українські захисники продовжують посилювати угруповання для стримування тиску з північно-східного та південного напрямків. Це стало можливим завдяки контролю над логістичним коридором у районі Світлого та Рівного.

Водночас росіяни вдаються до показових пропагандистських дій на південних околицях Мирнограда. У 7 корпусі ДШВ зазначають, що такі дії розраховані переважно на внутрішню аудиторію Росії.

Коротко про головні події на фронті