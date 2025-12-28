Однако из-за неудач на этом направлении оккупанты активизировали атаки на западных окраинах Покровска. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 7 корпус ДШВ.
Какова ситуация в Покровске и Мирнограде?
Основной целью россиян остается выход в район Гришино, однако все наступательные действия блокируются украинскими военными. В Мирнограде оперативная обстановка также остается сложной. К обороне города привлечены подразделения Десантно-штурмовых войск и морской пехоты.
Силы обороны уничтожают россиян в Донецкой области: видео ДШВ
Украинские защитники продолжают усиливать группировку для сдерживания давления с северо-восточного и южного направлений. Это стало возможным благодаря контролю над логистическим коридором в районе Светлого и Ровно.
В то же время россияне прибегают к показательным пропагандистским действиям на южных окраинах Мирнограда. В 7 корпусе ДШВ отмечают, что такие действия рассчитаны преимущественно на внутреннюю аудиторию России.
Коротко о главных событиях на фронте
По данным Института изучения войны, украинские защитники продвинулись на Купянском направлении в Харьковской области. Тогда как российские войска имели продвижение в направлении Гуляйполя.
Кроме этого, российские оккупанты захватили село Грабовское в Сумской области после прорыва границы 19 декабря.
Офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко в эфире 24 Канала отметил, что на Покровском направлении россияне используют "одноразовые" штурмовые группы для конвейерных атак, но несут большие потери от украинских сил.