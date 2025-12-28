Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет американского Института изучения войны от 28 декабря.

Какова ситуация на фронте по состоянию на 28 декабря?

27 декабря российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области , но подтвержденного прогресса не достигли. Оккупанты атаковали вблизи Кондратовки, Андреевки и Алексеевки.

Россияне также пытались двигаться на севере Харьковской области , но не продвинулись вперед. Российские войска атаковали вблизи Сотницкого Казачка, Прилепки, Волчанских Хуторов, Волчанска, Старицы, Вильчи, Избицкого и Лимана, а также в направлении Симиновки.

Оккупанты продолжили наступательные операции на направлении Великого Бурлука , но не продвинулись вперед. Россияне пытались оказывать давление вблизи Мелового, Хатнего, Двуречанского, Григорьевки и в направлении Колодязного.

, но не продвинулись вперед. Россияне пытались оказывать давление вблизи Мелового, Хатнего, Двуречанского, Григорьевки и в направлении Колодязного. Украинские войска недавно продвинулись на Купянском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 16, 20 и 26 декабря, свидетельствуют, что украинские войска недавно продвинулись вдоль трассы P-07 Купянск – Шевченково и трассы P-79 Купянск – Чугуев в центре Купянска.

Какова ситуация на фронте по состоянию на 28 декабря / Карты ISW

Российские войска продолжали наступательные операции в районе Боровой вблизи Кругляковки, Новоплатоновки, Копанок, Грековки, Нововодяного, Новоегоровки и в направлении Дружелюбовки, но 26 и 27 декабря не продвинулись вперед.

Россияне продолжили наступать на Славянско-Лиманском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли. Российские войска атаковали в пределах и вблизи Лимана, Новоселовки, Среднего, Дробышева, Редкодуба, Карповки, Ставок, Колодезей и вблизи Заречного.

27 декабря российские войска продолжили наступательные операции на Северском направлении , но подтвержденного прогресса не достигли. Оккупанты атаковали вблизи Северска, Дроновки, Закитного, Озерного, Серебрянки, Кузьминовки, Васюковки и в направлении Резниковки.

Армия России продолжила действовать на тактическом направлении Константиновка – Дружковка , но не продвинулись вперед. Российские войска атаковали вблизи и в пределах Константиновки, Веролюбовки, Маркового, Миньковки, Новомаркового, Предтечиного, Александро-Шултиного, Плещеевки, Щербиновки, Яблоновки, Степановки, Русиного Яра и в сторону Софиевки.

Российские войска недавно совершили неудачное механизированное наступление на Добропольском направлении . Успеха не достигли.

27 декабря российские войска продолжили наступательные операции на Покровском направлении , но подтвержденного прогресса не достигли. Россияне атаковали в пределах и вблизи Покровска, Белицкого, Родинского, Красного Лимана, Мирнограда, Котлиного, Удачного, Молодецкого и Гришино.

26 и 27 декабря российские войска продолжали наступательные операции на северо-восток от Новопавловки вблизи Новосергиевки и на юг от Новопавловки вблизи Филиала, Ялты и Дачного, но не продвинулись вперед.

На Александровском направлении россияне также не продвинулись вперед.

россияне также не продвинулись вперед. Российские войска недавно продвинулись в направлении Гуляйполя. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 26 декабря, свидетельствуют что российские войска недавно незначительно продвинулись в центральной части Гуляйполя.

Кстати, представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин объяснил в эфире 24 Канала, что российские войска пытаются переломить ситуацию возле Гуляйполя, усиливая давление на украинскую оборону с разных направлений. В самом Гуляйполе за сутки произошло около 20 – 25 боевых столкновений.

Также оккупанты не имели продвижений на западе Запорожской области и на Херсонском направлении.

Какая сейчас ситуация в Гуляйполе в Запорожье?