Российские военные есть в Гуляйполе, однако уровень их проникновения в город точно неизвестен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.
Какова ситуация в Гуляйполе?
Ситуация в Гуляйполе остается напряженной. По данным аналитиков DeepState, российские войска проникли в восточные части города, но в целом Гуляйполе остается в "серой зоне".
Военный обозреватель Денис Попович в эфире 24 Канала объяснил, что потеря Гуляйполя может существенно осложнить ситуацию с безопасностью для Запорожья, открыв новые направления для наступления врага.
Последние новости о Гуляйполе
DeepState сообщал о критической ситуации в Гуляйполе из-за вероятного саботажа офицеров 102-й бригады и "риска потери города". Командование 102 ОБр отвергает эти обвинения, заявляя о продолжении выполнения боевых задач в районе под единым командованием.
Силы обороны Юга, в свою очередь, подтверждают сложную ситуацию в районе Гуляйполя с интенсивными штурмовыми действиями и авиаударами
Россияне публиковали видео с "захваченного КСП в Гуляйполе", датированное еще 18 декабря. По его факту проводится детальное расследование.