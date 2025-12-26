Про це 24 Каналу розповів офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко, наголосивши, кого росіяни відправляють в атаки і як це пов'язано з великими втратами окупантів. Також у листопаді 2025 року бійці підрозділу Black Winter Group у складі "Спецпідрозділу Тимура" провели спецоперацію на Покровському напрямку, завдяки якій. ГУР вдалося посилити оборону певної ділянки фронту.

До теми Новий російський прорив на Сумщину, ворог у Гуляйполі: як змінилася лінія фронту за тиждень

Якими силами росіяни намагаються здійснювати атаки?

Назаренко зазначив, що ситуація північніше Покровська залишається незмінною впродовж останніх пів року, адже ворог продовжує використовувати велику кількість так званих "одноразових" штурмових груп.

Ними він намагається просочуватися та здійснювати конвеєрні атаки на кожну посадку, на кожну вулицю, щоб продовжувати спроби просуватися,

– підкреслив офіцер.

У переважній більшості випадків, за його словами, ці групи виявляються, по них відпрацьовується і вони ліквідуються на великій відстані від українських позицій.

Ми постійно чуємо у зведеннях Генерального штабу про ситуацію на Покровському напрямку, що означає, що там відбувається доволі багато боєзіткнень. І успіх у них – за Силами оборони, а у ворога немає успіху у спробах просуватися, які він здійснює щодня,

– підкреслив він.

Ба більше, росіяни зазнають великих втрат вбитими, пораненими, полоненими.

Що відбувається на Покровському напрямку: дивіться на карті

"Тому, що вони фактично скуповують "одноразові" групи за "підйомні" 20 тисяч доларів, які російська влада сплачує контрактникам. Це по суті скуповування найдешевшого для ворога живого ресурсу, яким він намагається поповнювати свої ряди", – пояснив він.

Цей ресурс також розуміє у більшості випадків, що його єдиний спосіб врятувати власне життя – це здатися в полон.

Варто знати. Начальник штабу першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Олег Лотоцький зазначив, що головними цілями росіян є Мирноград, Покровськ і Добропілля. Ворогу, за його словами, вигідно зайти в медійно поширені міста і розповсюджувати пропаганду далі. Лотоцький наголосив, що оборона Покровська була добре підготовлена – були створені інженерні загородження, а рівень оборонної інфраструктури відповідав вимогам сучасного бою. Саме завдяки цьому місто так довго тримається.

"Загалом на Покровському напрямку темп спроб ворога просуватися дійсно дуже великий. Тому важливо відзначити єдність усіх підрозділів Сил оборони, нашого батальйону Сила Свободи, нашої бригади "Рубіж", які роблять все можливе для того, щоб ворогу не вдавалося просочуватись і він продовжував зазнавати величезних втрат", – зауважив Володимир Назаренко.

Водночас противник у великій кількості використовує артилерію, дрони, КАБи, "Шахеди" по ближніх тилах, по мирних містах, по прифронтовій території. Загалом, додав він, це тактика росіян – спробувати реалізувати перевагу у кількості для того, щоб досягти якоїсь якості.

Яка ситуацій на Покровському напрямку?