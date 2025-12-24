Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки МО України.
Як виглядала спецоперація ГУР?
У ГУР розповіли, що у листопаді 2025 року українські бійці підрозділу "Black Winter Group" у складі "Спецпідрозділу Тимура" провели спецоперацію на Покровському напрямку. Місія передбачала посилення оборони визначеної ділянки фронту.
Зазначається, що залучали також авіацію ГУР для швидкого перекидання десанту.
Спецоперація ГУР на Покровському напрямку: дивіться відео
Згадується й те, що начальник ГУР генерал-лейтенант Кирило Буданов в інтерв'ю 24 Каналу пояснив, що вдалось виграти "дорогоцінний час", щоб ЗСУ підійшли до міста на посилення. "Після цього всі перестали казати, що місто взято", – додав він.
Успіх спецоперації також забезпечили аеророзвідники та оператори FPV. Вони виявляли та знищували загарбників.
Спецпризначенці Black Winter Group проявили хоробрість, злагодженість та професіоналізм, що дозволило виконати бойове завдання,
– додали у ГУР.
Яка ситуація біля Покровська зараз?
Українські військові повідомили, що росіяни кинули близько десяти підрозділів до околиць Мирнограда. Окупанти намагаються захопити місто, але Сили оборони укріпили захист міста.
Днями аналітики ISW повідомили, що українські військові просунулися на Покровському напрямку. Зокрема успіхи помітили вздовж траси Е-50 Покровськ – Павлоград.
Водночас Володимир Путін заявив про нібито захоплення Сіверська, Покровська, Вовчанська та Куп'янська. Однак президент України ці заяви спростував.