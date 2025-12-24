Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

Как выглядела спецоперация ГУР?

В ГУР рассказали, что в ноябре 2025 года украинские бойцы подразделения "Black Winter Group" в составе "Спецподразделения Тимура" провели спецоперацию на Покровском направлении. Миссия предусматривала усиление обороны определенного участка фронта.

Отмечается, что привлекали также авиацию ГУР для быстрой переброски десанта.

Упоминается и то, что начальник ГУР генерал-лейтенант Кирилл Буданов в интервью 24 Каналу объяснил, что удалось выиграть "драгоценное время", чтобы ВСУ подошли к городу на усиление. "После этого все перестали говорить, что город взят", – добавил он.

Успех спецоперации также обеспечили аэроразведчики и операторы FPV. Они обнаруживали и уничтожали захватчиков.

Спецназовцы Black Winter Group проявили храбрость, слаженность и профессионализм, что позволило выполнить боевую задачу,

– добавили в ГУР.

Какая ситуация возле Покровска сейчас?