Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.
Как выглядела спецоперация ГУР?
В ГУР рассказали, что в ноябре 2025 года украинские бойцы подразделения "Black Winter Group" в составе "Спецподразделения Тимура" провели спецоперацию на Покровском направлении. Миссия предусматривала усиление обороны определенного участка фронта.
Отмечается, что привлекали также авиацию ГУР для быстрой переброски десанта.
Упоминается и то, что начальник ГУР генерал-лейтенант Кирилл Буданов в интервью 24 Каналу объяснил, что удалось выиграть "драгоценное время", чтобы ВСУ подошли к городу на усиление. "После этого все перестали говорить, что город взят", – добавил он.
Успех спецоперации также обеспечили аэроразведчики и операторы FPV. Они обнаруживали и уничтожали захватчиков.
Спецназовцы Black Winter Group проявили храбрость, слаженность и профессионализм, что позволило выполнить боевую задачу,
– добавили в ГУР.
Какая ситуация возле Покровска сейчас?
Украинские военные сообщили, что россияне бросили около десяти подразделений в окрестности Мирнограда. Оккупанты пытаются захватить город, но Силы обороны укрепили защиту города.
На днях аналитики ISW сообщили, что украинские военные продвинулись на Покровском направлении. В частности успехи заметили вдоль трассы Е-50 Покровск – Павлоград.
В то же время Владимир Путин заявил о якобы захвате Северска, Покровска, Волчанска и Купянска. Однако президент Украины эти заявления опроверг.