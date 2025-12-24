Соответствующую информацию рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Новости.LIVE".
Что сказали в ГУР о вражеских запасах?
Вадим Скибицкий, отвечая на вопрос о недавней массированной атаке, отметил, что у врага есть большой дроновый потенциал, россияне наращивают производство БпЛА, ложных целей и разведывательных аппаратов.
Для нас это толчок, чтобы усиливать наши системы противовоздушной обороны, чтобы развивать наши антидроны. И в любом случае наше сопротивление, война против агрессора, показала, что мы способны развиваться, мы способны быстро развивать те все новые силы и средства противодействия, которые сегодня являются передовыми во всем мире,
– добавил он.
Напомним, руководитель Центра радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщал, что россияне накопили ориентировочно 2 тысячи БпЛА, около 1,4 тысячи из которых, вероятно, являются "Шахедами", и это даже без учета резерва.
Что известно о предыдущей массированной атаке?
Российская атака на энергетику ночью и утром 23 декабря привела к почти полному обесточиванию потребителей в Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях. В разных регионах продолжается ликвидация последствий.
Для этой атаки россияне запустили 635 ударных беспилотников, около 400 из них – "Шахеды", 3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", а также 35 крылатых ракет типов Х-101, "Искандер-К". К сожалению, были попадания.
К слову, вечером перед атакой Владимир Зеленский предупредил, что именно в праздничные дни, перед Рождеством, враг может нанести массированный удар по Украине. Он имел ставку о подготовке врага к этому.