Соответствующую информацию рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Новости.LIVE".

Что сказали в ГУР о вражеских запасах?

Вадим Скибицкий, отвечая на вопрос о недавней массированной атаке, отметил, что у врага есть большой дроновый потенциал, россияне наращивают производство БпЛА, ложных целей и разведывательных аппаратов.

Для нас это толчок, чтобы усиливать наши системы противовоздушной обороны, чтобы развивать наши антидроны. И в любом случае наше сопротивление, война против агрессора, показала, что мы способны развиваться, мы способны быстро развивать те все новые силы и средства противодействия, которые сегодня являются передовыми во всем мире,

– добавил он.

Напомним, руководитель Центра радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщал, что россияне накопили ориентировочно 2 тысячи БпЛА, около 1,4 тысячи из которых, вероятно, являются "Шахедами", и это даже без учета резерва.

Что известно о предыдущей массированной атаке?