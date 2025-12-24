Военные отмечают, что для россиян важно захватить Мирноград для продвижения на направлении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 7-й корпус быстрого реагирования ДШВ.

Смотрите также В 1 ОШП назвали 3 города, которые Россия планирует захватить

Какова ситуация в Мирнограде?

Как рассказали военные, по состоянию на 24 декабря Россия не смогла захватить Покровск. Поэтому российские войска активизировались возле Мирнограда.

Отмечается, что в районе Мирнограда враг сосредоточил около 10 подразделений. В ответ Силы обороны усилили защиту города.

Для сдерживания врага оборона Мирнограда пополнена дополнительными силами и средствами. В частности, логистические "коридоры" к западной части города усилены новыми подразделениями,

– говорится в сообщении.

В частности, подразделения 38-й ОБрМП и 79-й ОДШБр обнаруживают и уничтожают противника. Основное внимание уделяют участкам, где оккупанты пытаются прорваться в город.

Украинские защитники сообщили, что потери врага с начала декабря 2025 года в районе Мирнограда составляют:

207 российских военных, в том числе раненых,

танк, три боевые бронированные машины и шесть единиц автотранспорта,

пушку и РСЗО "Град",

34 БпЛА различных типов.

Последние новости с фронта