Военные отмечают, что для россиян важно захватить Мирноград для продвижения на направлении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 7-й корпус быстрого реагирования ДШВ.
Какова ситуация в Мирнограде?
Как рассказали военные, по состоянию на 24 декабря Россия не смогла захватить Покровск. Поэтому российские войска активизировались возле Мирнограда.
Отмечается, что в районе Мирнограда враг сосредоточил около 10 подразделений. В ответ Силы обороны усилили защиту города.
Для сдерживания врага оборона Мирнограда пополнена дополнительными силами и средствами. В частности, логистические "коридоры" к западной части города усилены новыми подразделениями,
– говорится в сообщении.
В частности, подразделения 38-й ОБрМП и 79-й ОДШБр обнаруживают и уничтожают противника. Основное внимание уделяют участкам, где оккупанты пытаются прорваться в город.
Украинские защитники сообщили, что потери врага с начала декабря 2025 года в районе Мирнограда составляют:
- 207 российских военных, в том числе раненых,
- танк, три боевые бронированные машины и шесть единиц автотранспорта,
- пушку и РСЗО "Град",
- 34 БпЛА различных типов.
Последние новости с фронта
Главными целями России сейчас являются Мирноград, Покровск и Доброполье, поскольку им выгодно контролировать информационно заметные города. Так они смогут в дальнейшем распространять пропаганду. Об этом эксклюзивно 24 Каналу рассказал начальник штаба 1-го ОШП имени Дмитрия Коцюбайло Олег Лотоцкий.
По данным ISW, украинская армия продвинулась на Купянском направлении, тогда как россияне имели продвижение в районе Константиновка-Дружковка.
Относительно разведения войск на Донбассе, то Зеленский считает, что оно возможно только при взаимных шагах обеих сторон.