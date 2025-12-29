Об этом в эфире 24 Канала рассказал майор, заместитель командира 4 батальона "Сила свободы" 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко, добавив, что сейчас говорится не об обшитых щитами и решетками "танках-черепахах", а использовании "ежей-дикобразов", которыми оккупанты пробуют продвигаться.

Враг комбинирует различные тактики

Российское военное командование также продолжает забрасывать украинские позиции своей пехотой, резервов для этого у врага хватает. По словам майора, Силы обороны Украины в большинстве случаев такие "мясные" штурмы противника отбивают.

Если у врага где-то и есть единичные продвижения по сотни метров, то они ему даются чрезвычайно большой ценой. К сожалению, оккупанты готовы доставлять и дальше новое "пушечное мясо",

– озвучил Назаренко.

Как отметил заместитель командира 4 батальона "Сила свободы", захватчики испытали ряд тактик и применяют на поле не одну, а комбинируют несколько. Например, тактику огненного вала, которую Россия протестировала в 2022 году. Враг сейчас совершенствует ее большим количеством артиллерии, ракетных систем залпового огня.

"Россияне продолжают ровнять здание за зданием, посадку за посадкой, населенный пункт за населенным пунктом. К этому они еще добавили использование большого количества управляемых и неуправляемых авиабомб, а также "Шахедов" и "Гербер", которые применяют не только по дальним мирным городам, но и по фронтовым", – рассказал Назаренко.

Несмотря на то, что российская армия имеет немалый ресурс средств поражения, все же больше всего враг предпочитает использовать, как подытожил майор, дешевую живую силу. Особенно это, с его слов, наблюдается на Покровском направлении.

Он добавил, что новобранцы не проходят надлежащую подготовку, обучение на полигоне длится 2 – 3 недели, затем их отправляют штурмовать украинские позиции, достаточным образом не обеспечив вооружением. Когда те отказываются выполнять такие задачи, российское военное командование запугивает их расстрелом.

Что происходит на Покровском направлении?