Об этом в эфире 24 Канала рассказал майор, заместитель командира 4 батальона "Сила свободы" 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко, добавив, что сейчас говорится не об обшитых щитами и решетками "танках-черепахах", а использовании "ежей-дикобразов", которыми оккупанты пробуют продвигаться.
Смотрите также Меняется структура войны, – интервью с Сырским о целях на 2026 год и уникальных операциях ВСУ
Враг комбинирует различные тактики
Российское военное командование также продолжает забрасывать украинские позиции своей пехотой, резервов для этого у врага хватает. По словам майора, Силы обороны Украины в большинстве случаев такие "мясные" штурмы противника отбивают.
Если у врага где-то и есть единичные продвижения по сотни метров, то они ему даются чрезвычайно большой ценой. К сожалению, оккупанты готовы доставлять и дальше новое "пушечное мясо",
– озвучил Назаренко.
Как отметил заместитель командира 4 батальона "Сила свободы", захватчики испытали ряд тактик и применяют на поле не одну, а комбинируют несколько. Например, тактику огненного вала, которую Россия протестировала в 2022 году. Враг сейчас совершенствует ее большим количеством артиллерии, ракетных систем залпового огня.
"Россияне продолжают ровнять здание за зданием, посадку за посадкой, населенный пункт за населенным пунктом. К этому они еще добавили использование большого количества управляемых и неуправляемых авиабомб, а также "Шахедов" и "Гербер", которые применяют не только по дальним мирным городам, но и по фронтовым", – рассказал Назаренко.
Какая ситуация на Покровском отрезке: смотрите на карте
Несмотря на то, что российская армия имеет немалый ресурс средств поражения, все же больше всего враг предпочитает использовать, как подытожил майор, дешевую живую силу. Особенно это, с его слов, наблюдается на Покровском направлении.
Он добавил, что новобранцы не проходят надлежащую подготовку, обучение на полигоне длится 2 – 3 недели, затем их отправляют штурмовать украинские позиции, достаточным образом не обеспечив вооружением. Когда те отказываются выполнять такие задачи, российское военное командование запугивает их расстрелом.
Что происходит на Покровском направлении?
- Командующий Нацгвардии Александр Пивненко сообщил, что со стороны Украины накапливаются подразделения для контрштурмовых действий, но усложнят ситуацию погодные условия. Из-за густых туманов у врага есть возможность активнее проникать на определенные участки, выявлять его и ликвидировать становится труднее.
В 7 корпусе ДШВ сообщили, что Силы обороны контролируют северную часть Покровска. Попытки российских оккупантов продавить защиту севернее железной дороги – провальные. Поэтому противник активизируется на западе города, чтобы добраться до Гришино.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия взяла под контроль ориентировочно половину Покровска. Однако, по его словам, оккупанты не могут спокойно заходить в город, ведь подступы к нему находятся под огневым контролем украинских дронов.