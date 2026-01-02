Как просела экономика России?
Этот показатель ВВП стал худшим с начала 2023 года. По сути он сигнализирует, что экономика России входит в стагнацию, передает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Впервые за последние девять месяцев зафиксировали спад в промышленном производстве России – до 0,7%. И речь идет не о сезонных колебаниях. Ведь так называемый "военный рост" страны был обусловлен именно развитием промышленности, которая фактически удерживала экономические показатели в 2023 и в 2024 годах.
Даже те аналитики, которые всегда лояльно оценивали политику Кремля, уже не могут говорить о каком-то экономическом росте и подтверждают резкий рост возможной рецессии в 2026 году.
По словам специалистов российская модель экономики сейчас исчерпала себя. Ее держали ранее три основных фактора:
- бюджетная накачка;
- принудительное кредитование;
- и импортозамещение.
Однако сейчас все они не работают.
это прямое следствие войны и управленческой неадекватности Кремля. Власти России сознательно продолжают агрессию, даже когда экономической базы для этого уже недостаточно. Экономика России заходит в тупик. И чем дольше кремль игнорирует реальность, тем болезненнее будут последствия,
– предупредили в ЦПД.
Заметьте! Издание The Washington Post пришло к выводу, что экономика России может посыпаться уже в 2026 году. Ведь сейчас она уже слабее, чем когда-либо с начала полномасштабного вторжения в Украину.
Сколько Россия тратит на войну?
Несмотря на огромные проблемы в экономике, Кремль тратит миллиарды рублей на войну против Украины. С начала полномасштабного вторжения военные расходы достигли 550 миллиардов долларов, пишет Служба внешней разведки Украины.
В разведке подсчитали, как эти расходы равны:
- 24 годовым бюджетам России на высшее образование;
- или 22 бюджетам страны на здравоохранение.
То есть по сути Москва забирает деньги у населения, чтобы вести войну в Украине, и заставляет россиян платить все больше и больше.
Финансирование войны Кремль перекладывает на население через новые налоги и рост цен. В условиях, когда любая антивоенная критика наказывается как "измена", пространство для публичного недовольства практически исчезло. Как следствие, в 2022 – 2025 годах цены для россиян росли непрерывно,
– отметили в СВРУ.
Стоит знать! Из-за проблем в экономике покупательная способность жителей России резко сократилась. По данным российского "Сбербанка", в декабре 2025-го россияне начали резко сокращать свои расходы по сравнению с прошлым годом, ограничивая покупки базовых вещей – одежды, товаров для дома и здоровья.
Какие еще проблемы в экономике России?
Россия столкнулась с самым глубоким экономическим кризисом с 1990-х годов. В ряде секторов ситуация уже приблизилась к полному коллапсу: руководители ведущих промышленных компаний признают, что уровень продаж опустился до минимумов с 1998 года. На этом фоне предприятия массово сворачивают производственные программы и пересматривают планы на будущее.
Дополнительным ударом стало исчерпание ресурсов для латания бюджетных дыр. В России фактически закончились так называемые "бесплатные деньги" – Фонд национального благосостояния, из которого годами покрывали дефицит бюджета, практически опустел. На старте полномасштабной войны его объем оценивали примерно в 130 миллиардов долларов, однако сейчас от этих средств почти ничего не осталось.
Как отмечает российское издание The Moscow Times, предпосылок для быстрого восстановления экономики не видно. Более того, с 1 января 2026 года ситуация может резко ухудшиться, что станет еще одним серьезным ударом по финансовой стабильности России.