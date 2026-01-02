Как просела экономика России?

Этот показатель ВВП стал худшим с начала 2023 года. По сути он сигнализирует, что экономика России входит в стагнацию, передает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Впервые за последние девять месяцев зафиксировали спад в промышленном производстве России – до 0,7%. И речь идет не о сезонных колебаниях. Ведь так называемый "военный рост" страны был обусловлен именно развитием промышленности, которая фактически удерживала экономические показатели в 2023 и в 2024 годах.

Даже те аналитики, которые всегда лояльно оценивали политику Кремля, уже не могут говорить о каком-то экономическом росте и подтверждают резкий рост возможной рецессии в 2026 году.

По словам специалистов российская модель экономики сейчас исчерпала себя. Ее держали ранее три основных фактора:

бюджетная накачка;

принудительное кредитование;

и импортозамещение.

Однако сейчас все они не работают.

это прямое следствие войны и управленческой неадекватности Кремля. Власти России сознательно продолжают агрессию, даже когда экономической базы для этого уже недостаточно. Экономика России заходит в тупик. И чем дольше кремль игнорирует реальность, тем болезненнее будут последствия,

– предупредили в ЦПД.

Заметьте! Издание The Washington Post пришло к выводу, что экономика России может посыпаться уже в 2026 году. Ведь сейчас она уже слабее, чем когда-либо с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Сколько Россия тратит на войну?

Несмотря на огромные проблемы в экономике, Кремль тратит миллиарды рублей на войну против Украины. С начала полномасштабного вторжения военные расходы достигли 550 миллиардов долларов, пишет Служба внешней разведки Украины.

В разведке подсчитали, как эти расходы равны:

24 годовым бюджетам России на высшее образование;

или 22 бюджетам страны на здравоохранение.

То есть по сути Москва забирает деньги у населения, чтобы вести войну в Украине, и заставляет россиян платить все больше и больше.

Финансирование войны Кремль перекладывает на население через новые налоги и рост цен. В условиях, когда любая антивоенная критика наказывается как "измена", пространство для публичного недовольства практически исчезло. Как следствие, в 2022 – 2025 годах цены для россиян росли непрерывно,

– отметили в СВРУ.

Стоит знать! Из-за проблем в экономике покупательная способность жителей России резко сократилась. По данным российского "Сбербанка", в декабре 2025-го россияне начали резко сокращать свои расходы по сравнению с прошлым годом, ограничивая покупки базовых вещей – одежды, товаров для дома и здоровья.

Какие еще проблемы в экономике России?