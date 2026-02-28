Как вырос дефицит бюджетов в регионах?
Об этом свидетельствуют данные Единого портала бюджетной системы России, пишет The Moscow Times.
- Общий дефицит бюджетов всех российских регионов достиг в прошлом году 1,478 триллиона рублей.
- Таким образом, он увеличился в 3,6 раза по сравнению с уровнем предыдущего года.
В итоге нехватку средств в бюджетах зафиксировали у 74 регионов России. В прошлом году дефицит был только в 50-ти.
Абсолютные лидеры по финансовым "дырам":
- Москва – минус 299 миллиардов рублей;
- Ямало-Ненецкий автономный округ – минус 84 миллиарда рублей;
- Ханты-Мансийский округ – минус 72 миллиарда рублей.
Важно! Даже в Нижегородском регионе, который считается стратегическим для российского оборонно-промышленного комплекса, промышленники бьют тревогу из-за кризиса, пишет Bloomberg.
Почему доходы падают, а расходы растут?
Проблема в том, что в 2025 году российские регионы потратили 24,1 триллиона рублей, увеличив расходы на рост на 9%. Тогда как заработали они лишь 22,6 триллиона, нарастив доходы на 4%.
Такая ситуация сложилась из-за обвала налога на прибыль. Сборы упали на 9%, не добавив в бюджеты 493 миллиарда рублей.
Сильнее всего пострадали сырьевые регионы:
- в Коми поступления упали на 50%;
- в Оренбургской области – на 40%;
- в Ямало-Ненецком автономном округе – на 39%.
Стоит добавить, что налоги на доходы физлиц (НДФЛ) в России выросли на 12% в прошлом году. Но даже они не смогли перекрыть потери.
Поэтому регионы начали "проедать" свои запасы, чтобы продержаться:
Две трети дефицита, а это почти 1 триллион рублей, покрыли за счет остатков средств на счетах, что были накоплены ранее.
30% финансовых "дыр" закрыли банковскими кредитами на 449 миллиардов рублей, что в будущем приведет к еще большим долгам из-за высоких ставок.
По словам оппозиционного российского экономиста Вячеслава Ширяева, российские регионы из-за экономических проблем уже с начала 2026 года оказались в режиме "аварийного выживания".
Из-за отсутствия денег губернаторы полностью растерялись и выглядят деморализованными. Две трети регионов опустили руки и просто плывут по течению,
– добавил экономист.
Как спасают регионы России?
Российский Минфин сообщил, что по итогам 2025 года дефицит федерального бюджета вырос до 5,645 триллиона рублей. По сравнению с 2024 годом разрыв между доходами и расходами увеличился в 1,6 раза – это самый высокий показатель с 2020 года.
На этом фоне регионы России уже начали пересматривать свои финансовые планы на 2026 год в сторону сокращения. В частности, власти Приморского края урезали расходы на 3 миллиарда рублей. Об уменьшении бюджета на 2,2 миллиарда рублей объявили и в Челябинской области.
Чтобы предотвратить углубление финансовых проблем на местах, федеральный центр вынужден экстренно поддерживать регионы. В 2025 году им планируют выделить 3,55 триллиона рублей в виде грантов. Кроме того, разрешили списать до двух третей задолженности по бюджетным кредитам в течение 2025 – 2029 годов, что составляет около 1,1 триллиона рублей.