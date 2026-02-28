Как вырос дефицит бюджетов в регионах?

Об этом свидетельствуют данные Единого портала бюджетной системы России, пишет The Moscow Times.

Смотрите также Билет в один конец: как Путин погубил Россию, поставив экономику на "военные рельсы"

Общий дефицит бюджетов всех российских регионов достиг в прошлом году 1,478 триллиона рублей.

Таким образом, он увеличился в 3,6 раза по сравнению с уровнем предыдущего года.

В итоге нехватку средств в бюджетах зафиксировали у 74 регионов России. В прошлом году дефицит был только в 50-ти.

Абсолютные лидеры по финансовым "дырам":

Москва – минус 299 миллиардов рублей;

Ямало-Ненецкий автономный округ – минус 84 миллиарда рублей;

Ханты-Мансийский округ – минус 72 миллиарда рублей.

Важно! Даже в Нижегородском регионе, который считается стратегическим для российского оборонно-промышленного комплекса, промышленники бьют тревогу из-за кризиса, пишет Bloomberg.

Почему доходы падают, а расходы растут?

Проблема в том, что в 2025 году российские регионы потратили 24,1 триллиона рублей, увеличив расходы на рост на 9%. Тогда как заработали они лишь 22,6 триллиона, нарастив доходы на 4%.

Такая ситуация сложилась из-за обвала налога на прибыль. Сборы упали на 9%, не добавив в бюджеты 493 миллиарда рублей.

Сильнее всего пострадали сырьевые регионы:

в Коми поступления упали на 50%;

в Оренбургской области – на 40%;

в Ямало-Ненецком автономном округе – на 39%.

Стоит добавить, что налоги на доходы физлиц (НДФЛ) в России выросли на 12% в прошлом году. Но даже они не смогли перекрыть потери.

Поэтому регионы начали "проедать" свои запасы, чтобы продержаться:

Две трети дефицита, а это почти 1 триллион рублей, покрыли за счет остатков средств на счетах, что были накоплены ранее.

30% финансовых "дыр" закрыли банковскими кредитами на 449 миллиардов рублей, что в будущем приведет к еще большим долгам из-за высоких ставок.

По словам оппозиционного российского экономиста Вячеслава Ширяева, российские регионы из-за экономических проблем уже с начала 2026 года оказались в режиме "аварийного выживания".

Из-за отсутствия денег губернаторы полностью растерялись и выглядят деморализованными. Две трети регионов опустили руки и просто плывут по течению,

– добавил экономист.

Как спасают регионы России?