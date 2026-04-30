Об этом заявил командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко в интервью изданию LB.

Сколько ресурсов имеет Россия?

Александр Пивненко объяснил, что Россия имеет большой мобилизационный ресурс, который в сочетании с диктатурой в стране обеспечит пополнение армии.

В то же время, по его словам, уровень потерь врага также нельзя недооценивать.

Они (россияне, – 24 Канал) не могут создать серьезные резервы, чтобы, условно, на севере пойти армией, дойти до Киева и закрыть вопрос. Даже мыслей об этом нет, потому что силы не бесконечны и интенсивность войны бешеная,

– сказал военный.

Он добавил, что сейчас противник сосредоточен на попытках захватить Покровск и продвинуться в районе Константиновки. В то же время, по оценке Пивненко, вопрос Славянска и Краматорска не стоит в краткосрочной перспективе.

Отдельно командующий Нацгвардии подчеркнул, что эффективность украинских сил также постепенно растет.

Мы создадим такую оборону и плотность килзоны, что для россиян война потеряет всякий смысл. Никакого результата, кроме потерь, не будет. Мы показали, что за свою землю будем воевать, и россияне это понимают,

– объяснил он.

Военный также отметил, что перед Россией теперь стоит дилемма относительно выхода из войны, поскольку такой шаг может повлечь значительные внутренние проблемы.

Интересно! Офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк рассказал 24 Каналу, что сейчас россияне активно перемещают пехоту ближе к своим крайним позициям на фронте. По его словам, оккупанты вскоре могут перейти к активной фазе атакующих действий. В то же время планы россиян вполне очевидны для украинских военных и им можно сразу противодействовать.

