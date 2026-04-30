Про це заявив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко в інтерв'ю виданню LB.

Скільки ресурсів має Росія?

Олександр Півненко пояснив, що Росія має великий мобілізаційний ресурс, який у поєднанні з диктатурою в країні забезпечить поповнення армії.

Водночас, за його словами, рівень втрат ворога також не можна недооцінювати.

Вони (росіяни, – 24 Канал) не можуть створити серйозні резерви, щоб, умовно, на півночі піти армією, дійти до Києва і закрити питання. Навіть думок про це немає, бо сили не безкінечні й інтенсивність війни шалена,

– сказав військовий.

Він додав, що зараз противник зосереджений на спробах захопити Покровськ і просунутися в районі Костянтинівки. Водночас, за оцінкою Півненка, питання Слов'янська та Краматорська не стоїть у короткостроковій перспективі.

Окремо командувач Нацгвардії підкреслив, що ефективність українських сил також поступово зростає.

Ми створимо таку оборону і щільність кілзони, що для росіян війна втратить будь-який сенс. Жодного результату, окрім втрат, не буде. Ми показали, що за свою землю будемо воювати, і росіяни це розуміють,

– пояснив він.

Військовий також зазначив, що перед Росією тепер постає дилема щодо виходу з війни, оскільки такий крок може спричинити значні внутрішні проблеми.

