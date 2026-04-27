Офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк рассказал 24 Каналу, что погодные условия на фронте сейчас не позволяют россиянам перейти к активным действиям. Однако они готовятся.

Какой план у врага?

Черняк отметил, что россияне активно перемещают пехоту ближе к своим крайним позициям на фронте. Скорее всего оккупанты вскоре перейдут к активной фазе атакующих действий.

Они смогли сосредоточить определенную группировку войск и пытаются атаковать в лоб,

– отметил офицер бригады "Рубеж" НГУ.

Впрочем вероятнее всего этой пехотной группировкой враг будет пытаться обойти украинские войска с флангов, чтобы отрезать от тыла.

Как украинские войска противодействуют планам россиян?

По словам офицера бригады "Рубеж" НГУ, планы россиян вполне очевидны для украинских военных. Благодаря аэроразведке, благодаря сегменту ударных БпЛА, дронов-бомберов, можно предупреждать штурмовые действия россиян, уничтожать их в зародыше.

"Количество войск, которую привлекает враг, значительно. Сейчас уже начинает отрастать "зеленка", и она будет создавать определенные трудности. В прошлом году на Покровском направлении мы столкнулись с большой достаточно сильной инфильтрацией", – подчеркнул Черняк.

Он добавил, что с помощью аэроразведки все равно нереально контролировать все поле боя. Враг будет пытаться просачиваться в зеленые насаждения, накапливаться там и дальше развивать свой маленький успех, но раньше хоть им и удавалось выполнять поставленные задачи, однако вся их живая сила была уничтожена, как на переднем краю фронта, так и в украинских тылах.

