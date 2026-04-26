Российские войска продолжают активные боевые действия по всей линии фронта. Об этом говорится в новом аналитическом отчете ISW.

Какова ситуация на фронте?

Российские войска продолжают активные боевые действия на севере Украины, в частности вблизи Сум. Основная цель – создание так называемой "буферной зоны" вдоль границы. В то же время украинские силы наносят точечные удары по позициям противника: в частности, был поражен командно-наблюдательный пункт в районе Теткино Курской области и скопления живой силы вблизи Сопича.

На Харьковском направлении оккупанты пытались продвинуться на север и северо-восток от Харькова, однако без подтвержденных успехов. В то же время фиксируется новая тактика – активное использование мотоциклов для быстрых штурмов, в частности в районе Волчанских Хуторов. Украинские военные отбили эти атаки.

На Купянском направлении россияне активизировали попытки проникновения в город, в частности через газовые трубы и со стороны Голубовки и Ковшаровки. Несмотря на это, продвижения врага не зафиксировано.

Параллельно ВСУ наносят удары по тыловым объектам в Луганской области – уничтожен склад боеприпасов, командный пункт и районы сосредоточения войск.

У Донецкой областии продолжаются бои сразу на нескольких участках. В районе Славянска и Константиновки украинские силы не только сдерживают врага, но и проводят контратаки. В то же время россияне пытаются продвинуться в направлении Покровска, где, по имеющимся данным, имели частичные успехи. Здесь оккупанты увеличивают количество штурмовых групп, используя плохие погодные условия.

Ситуация на фронте / Карты ISW

На юге российские войска проводят ограниченные атаки и пытаются удерживать позиции, одновременно подвергаясь ударам со стороны ВСУ. Украинские силы поражают склады техники, командные пункты и позиции управления дронами в Запорожской области. На Херсонском направлении противник продолжает обстрелы и применение дронов против гражданского населения.

Обратите внимание! Генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко рассказал для 24 Канала, что россияне планируют сосредоточить летнюю кампанию на захвате Донецкой области, хотя ресурсов для масштабного наступления не хватает. Однако, Украина имеет прочные позиции на фронте благодаря контрнаступательным действиям, и перспективы остановить боевые действия зависят от международной поддержки.

Как украинские военные проводят контрнаступление?

Несмотря на давление россиян, украинские защитники держат оборону и даже осуществляют контратакующие маневры. Оккупанты несут немало потерь.

Одной из ярких контратак за последнее время стала операция под Терновым. Украинские военные прорвались на 15 километров и вышли в тыл российских сил на Александровском направлении. За первый месяц боев в Терновом было ликвидировано более 600 российских оккупантов, что ослабило позиции врага.

Всего с начала контрнаступления в 2026 году Силы обороны Украины освободили 480 квадратных километров на Александровском направлении. Под контроль Украины вернулись 12 населенных пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях.