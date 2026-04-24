Россия начала активно формировать информационный фон для возможного нападения на страны Балтии, делая это параллельно с переговорами по Украине. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Что известно о планах России?

23 апреля Совет безопасности России заявил, что Литва якобы создает "очаг напряженности" у границы с Калининградской областью и милитаризирует страну под предлогом защиты от России.

Также заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко обвинил учения сил НАТО в отработке сценариев блокады и захвата Калининградской области. По его словам, Альянс якобы сознательно усиливает конфронтацию.

В то же время аналитики ISW отмечают, что такие заявления являются частью информационной кампании Кремля. Ее цель – убедить, что именно НАТО является агрессором, несмотря на то, что Россия ведет войну против Украины. Эксперты также считают, что Москва может использовать тему Калининградской области как повод для возможных агрессивных действий против стран Балтии или Польши.

Важно! Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук в разговоре с 24 Каналом рассказал, что Россия может готовиться открыть второй фронт против стран Балтии. Однако, это не обязательно должно быть полномасштабное вторжение, как в случае с Украиной.

Что известно о попытках России сделать провокации в отношении стран Балтии?