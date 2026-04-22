Об этом сообщает 24 Канал после встречи главы МИД с журналистами.

Какую кампанию Россия ведет в странах Балтии?

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что россияне сейчас особенно работают информационно в странах Балтии.

Россияне передают сигнал, что вы предоставили воздушное пространство для применения украинских дронов. Ну и еще некоторые моменты,

– говорит Сибига.

Он добавил, что сигналы со стороны Украины взамен осмысленные.

"За этим стоит просьба балтийских партнеров, помочь им даже не стабилизировать, а, знаете, смягчить напряжение. И, конечно, что мы будем помогать нашим друзьям", – отметил министр.

