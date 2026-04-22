Про це повідомляє 24 Канал після зустрічі глави МЗС з журналістами.
Яку кампанію Росія веде у країнах Балтії?
Голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що росіяни зараз особливо працюють інформаційно у країнах Балтії.
Росіяни передають сигнал, що ви надали повітряний простір для застосування українських дронів. Ну і ще деякі моменти,
– каже Сибіга.
Він додав, що сигнали з боку України натомість осмислені.
"За цим стоїть прохання балтійських партнерів, допомогти їм навіть не стабілізувати, а, знаєте, стишити напругу. І, звичайно, що ми будемо допомагати нашим друзям", – зазначив міністр.
Сибіга коментував потенційну зустріч Зеленського і Путіна
Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з Владіміром Путіним, і Україна звернулася до кількох країн щодо організації зустрічі, зокрема до Туреччини.
Сибіга зазначив, що Україна готова до переговорів в столицях, якщо це не Москва чи Мінськ.