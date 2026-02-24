Як зростають проблеми в економіці Росії?
Такий фанатичний підхід допоміг Путіну окупувати частину українських територій і зараз висувати свої вимоги на мирних переговорах. Але вперте прагнення продовжувати війну коштувало дуже дорого, пише The New York Times.
Дивіться також Поки війна триває: Росія поступово виснажується та втрачає ресурс
За скромними підрахунками аналітиків, Росія втратила до 1,2 мільйона людей на війні. А економіка за цей час зазнала таких змін, які ставлять під загрозу майбутнє цілої країни.
Величезні кошти витрачаються на танки, снаряди, бомби, військові виплати та інше – немає нічого довготривалого, нічого, що працює на те, що ми називаємо розвитком,
– пояснює науковиця берлінського Центру Карнегі Олександра Прокопенко.
Річ у тім, що ще й до війни майбутнє Росії було туманним. Економіка, орієнтовна на видобуток копалин, диверсифікувалася повільно. Народжуваність скорочувалася, а про свободи поступово зникали. Війна лише загострила проблеми.
- Наразі ледь не 40% бюджетних коштів ідуть на армію та силовиків.
- Ще 9% федерального кошторису спрямовують на виплати відсотків за бюджетним дефіцитом, який зріс рекордно для фінансування "воєнної машини" Путіна.
При цьому Росія стрімко втрачає свою фінансову подушку – кошти Фонду національного добробуту, які мали б допомогти у "чорний день".
Важливо! До початку війни проти України Росія мала 133 мільярди доларів у Фонді добробуту. У лютому 2026 року його ліквідні резерви обміліли до 55 мільярдів.
Які проблеми поглиблюють кризу в економіці?
Почавши війну проти України, Путін розірвав зв'язки країни із західними країнами. У підсумку іноземні інвестиції закінчилися, а внутрішні різко скоротилися через високі відсоткові ставки.
З Іншого боку, війна ще більше загострила демографічну кризу. За оцінками Центру стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні, населення Росії може скоротитися більш ніж на 45 мільйонів до 2100 року – менше 100 мільйонів зі 145 мільйонів до війни.
До слова, Росія втрачає не лише вбитими на полі бою. Сотні тисяч росіян втекли за кордон після початку війни і навряд чи захочуть повернутися. Адже, за словами експертів, у Путіна немає бачення майбутнього.
У нього немає візії майбутнього, лише візія минулого. Ця війна – саме те, що вона уособлює, і вона дуже дорога для країни,
– зауважує Штефан Майстер із Німецької ради з міжнародних відносин.
Що чекає на Росію в майбутньому?
Останні повідомлення показують, що нинішня ситуація в Росії значно гірша, ніж намагається вдавати Путін. Якщо у перші 3 роки війни відбувся економічний бум через величезні витрати, то зараз економіка увійшла в піке:
- Нафтогазові доходи країни, які забезпечують третину бюджету, впали майже на чверть у 2025 році.
- Намагаючись залатати дірки, Москва підвищила податки, загнавши бізнес у безвихідне становище.
- Малий бізнес ледь виживає під гнітом нових ставок та дорогих кредитів, процвітає лише ВПК та пов'язані з ним сфери.
- Росіяни відчувають все більший тиск через зростання цін і комунальних платежів.
До того ж більшість інновацій в ІТ-сфері Росії направлені не на розвиток, а на те, як обійти західні санкції та повернути сервіси до довоєнного рівня.
І навіть якщо війна завершиться вже цьогоріч і західні санкції знімуть, розібрати "воєнну машину", збудовану в економіці Росії за ці роки, буде вкрай важко.
Це структурна зміна дизайну російської економіки, яку нелегко повернути назад. Це не неможливо, але дуже важко,
– резюмують науковці.
Що в економіці Росії відбувається зараз?
Минулого року ВВП Росії зріс лише на 1%, що майже в п’ять разів менше порівняно з показником попереднього року.
Уряд прогнозує, що цього року економіка додасть 1,3%, проте далеко не всі поділяють такий оптимізм. МВФ очікує зростання лише на 0,8% – це майже вчетверо менше за світовий середній показник у 3,3%.
У країні вже відкрито закликають готуватися до подальшого погіршення економічної ситуації. Голова Мінекономрозвитку Максим Решетніков зазначає, що будь-які рішення щодо порятунку економіки можуть дати помітний ефект не раніше ніж через 6 – 9 місяців, а то й пізніше.