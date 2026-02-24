Як зростають проблеми в економіці Росії?

Такий фанатичний підхід допоміг Путіну окупувати частину українських територій і зараз висувати свої вимоги на мирних переговорах. Але вперте прагнення продовжувати війну коштувало дуже дорого, пише The New York Times.

За скромними підрахунками аналітиків, Росія втратила до 1,2 мільйона людей на війні. А економіка за цей час зазнала таких змін, які ставлять під загрозу майбутнє цілої країни.

Величезні кошти витрачаються на танки, снаряди, бомби, військові виплати та інше – немає нічого довготривалого, нічого, що працює на те, що ми називаємо розвитком,

– пояснює науковиця берлінського Центру Карнегі Олександра Прокопенко.

Річ у тім, що ще й до війни майбутнє Росії було туманним. Економіка, орієнтовна на видобуток копалин, диверсифікувалася повільно. Народжуваність скорочувалася, а про свободи поступово зникали. Війна лише загострила проблеми.

Наразі ледь не 40% бюджетних коштів ідуть на армію та силовиків.

Ще 9% федерального кошторису спрямовують на виплати відсотків за бюджетним дефіцитом, який зріс рекордно для фінансування "воєнної машини" Путіна.

При цьому Росія стрімко втрачає свою фінансову подушку – кошти Фонду національного добробуту, які мали б допомогти у "чорний день".

Важливо! До початку війни проти України Росія мала 133 мільярди доларів у Фонді добробуту. У лютому 2026 року його ліквідні резерви обміліли до 55 мільярдів.

Які проблеми поглиблюють кризу в економіці?

Почавши війну проти України, Путін розірвав зв'язки країни із західними країнами. У підсумку іноземні інвестиції закінчилися, а внутрішні різко скоротилися через високі відсоткові ставки.

З Іншого боку, війна ще більше загострила демографічну кризу. За оцінками Центру стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні, населення Росії може скоротитися більш ніж на 45 мільйонів до 2100 року – менше 100 мільйонів зі 145 мільйонів до війни.

До слова, Росія втрачає не лише вбитими на полі бою. Сотні тисяч росіян втекли за кордон після початку війни і навряд чи захочуть повернутися. Адже, за словами експертів, у Путіна немає бачення майбутнього.

У нього немає візії майбутнього, лише візія минулого. Ця війна – саме те, що вона уособлює, і вона дуже дорога для країни,

– зауважує Штефан Майстер із Німецької ради з міжнародних відносин.

Що чекає на Росію в майбутньому?

Останні повідомлення показують, що нинішня ситуація в Росії значно гірша, ніж намагається вдавати Путін. Якщо у перші 3 роки війни відбувся економічний бум через величезні витрати, то зараз економіка увійшла в піке:

Нафтогазові доходи країни, які забезпечують третину бюджету, впали майже на чверть у 2025 році.

Намагаючись залатати дірки, Москва підвищила податки, загнавши бізнес у безвихідне становище.

Малий бізнес ледь виживає під гнітом нових ставок та дорогих кредитів, процвітає лише ВПК та пов'язані з ним сфери.

Росіяни відчувають все більший тиск через зростання цін і комунальних платежів.

До того ж більшість інновацій в ІТ-сфері Росії направлені не на розвиток, а на те, як обійти західні санкції та повернути сервіси до довоєнного рівня.

І навіть якщо війна завершиться вже цьогоріч і західні санкції знімуть, розібрати "воєнну машину", збудовану в економіці Росії за ці роки, буде вкрай важко.

Це структурна зміна дизайну російської економіки, яку нелегко повернути назад. Це не неможливо, але дуже важко,

– резюмують науковці.

Що в економіці Росії відбувається зараз?