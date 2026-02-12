Як у Росії оцінюють економічну ситуацію?
Про це під час засідання комітету Держдуми заявив глава Мінекономрозвитку Росії Максим Решетніков, пише російське видання The Moscow Times.
Дивіться також Потрійний удар: Росія втрачає мільярди під тиском США та ЄС
За його словами, падіння темпів зростання стало "природною платою" за спроби стримати інфляцію.
Решетніков упевнений, що які б рішення не приймали зараз для порятунку економіки, вони можуть дати відчутний ефект не раніше, ніж через 6 – 9 місяців, а то й пізніше.
Відновлення темпів зростання можливе в кращому разі наприкінці 2026 року, але, найімовірніше, вже у 2027-му,
– заявив міністр.
Важливо! Уперше з 2020 року у російській економіці прогнозують скорочення інвестицій протягом року.
Як занепадають галузі економіки?
Дані Росстату чітко демонструють занепад у різних галузях економіки Росії.
Автопром обвалився на 25% – абсолютний рекорд падіння.
Металургія та легка промисловість стабільно йдуть "у мінус".
Харчова промисловість продемонструвала падіння вперше за 15 років.
Загалом спад зафіксували у 21 галузі із 28-ми, які відстежує Росстат.
У підсумку ВВП країни минулого року зріс усього на 1% – це майже в 5 разів менше, ніж роком раніше.
Уряд прогнозує зростання ВВП цього року на 1,3%, однак такий оптимізм поділяють не всі. МВФ очікує від російської економіки лише 0,8% зростання – у чотири рази менше, ніж середній показник у світі (3,3%),
– наголошує видання.
Тим часом найбільші компанії Росії вишикувалися в чергу за державними грошима:
- "РЖД" ("Російські залізниці" просить 200 мільярдів через обвал вантажоперевезень;
- Найбільший забудовник "Самолет" вимагає 50 мільярдів, щоб не збанкрутувати:
- Металурги намагаються вибити хоча б 10 мільярдів через санкційний тиск.
Важливо! Світові аналітики теж не бачать можливостей для росту економіки Росії найближчим часом. Видання The Washington Post нещодавно писало, що російська економіка нині перебуває у найслабшому стані з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Які ще проблеми у Росії?
Дефіцит федерального бюджету Росії у 2025 році розрісся до 5,65 трильйона рублів, перевищивши показники, зафіксовані навіть у кризовому 2020-му, коли економіка зазнала удару через пандемію коронавірусу.
Попри це, у Кремлі не демонструють готовності до жорсткої економії. За даними СЗРУ, з 2022 року Москва витратила на війну проти України понад 550 мільярдів доларів.
На тлі цього аналітики дедалі частіше проводять паралелі з пізнім Радянським Союзом, коли системні проблеми економіки тривалий час приховувалися за рахунок боргового фінансування, що зрештою лише поглиблювало кризу.