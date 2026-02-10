Як Росія слабне під тиском США та ЄС?

На сьогодні надходження від експорту енергоресурсів у Росії скоротилися до найнижчих показників за останні роки, пише Associated Press.

Таке раптове падіння прибутків стало результатом потрійного удару з боку західних країн:

нових жорстких санкцій США та Євросоюзу;

тарифного тиску президента Дональда Трампа на Індію;

полювання на "тіньовий флот" російських танкерів.

За даними експерта з економіки Росії у Німецькому інституті міжнародних та безпекових досліджень Яніса Клюге, у січні 2026 року доходи російського бюджету від продажу нафти та газу впали до 393 мільярдів рублів (приблизно 5,1 мільярда доларів).

Для порівняння:

у грудні 2025 року вони складали 587 мільярдів рублів.

у січні 2025 року сягнули рекордних 1,12 трильйона рублів.

Клюге підрахував, що це найнижчі прибутки Москви з часів пандемії COVID-19.

Важливо! Як наслідок, диктатор Володимир Путін змушений брати в борг у російських банків і підвищувати податки, щоб втримати економіку Росії на плаву. Однак такі кроки лише посилюють інфляцію та гальмують ріст ВВП.

Як Захід посилює тиск на Москву?

Щоб змусити Путіна припинити війну проти України, американський Мінфін у жовтні 2025 року оголосив санкції проти нафтових гігантів "Роснефті" та "Лукойлу".

Це означає, що будь-який покупець нафти цих компаній ризикує опинитися поза межами банківської системи США, а цього серйозні гравці міжнародних ринків зовсім не хочуть.

З іншого боку, Трамп посилив тиск на Індію:

Він пообіцяв знизити тарифи для Нью-Делі в обмін припинення імпорту російської нафти або збільшити, якщо Індія не погодиться.

Індійський прем'єр Нарендра Моді уникає гучних заяв, але цифри показують, що постачання з Росії впали з 2 мільйонів барелів на добу в жовтні до 1,3 мільйона у грудні.

До того ж з 21 січня ЄС заборонив імпорт пального, виготовленого з російської нафти в третіх країнах.

Зауважте! На сьогодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пішла ще далі. Вона пропонує повністю заборонити морські послуги для перевезення російської нафти замість цінової "стелі" на закупівлю сировини.

У якому стані економіка Росії?