Как Россия слабеет под давлением США и ЕС?

На сегодня поступления от экспорта энергоресурсов в России сократились до самых низких показателей за последние годы, пишет Associated Press.

Смотрите также Не Россию: на какую страну следует давить, чтобы война закончилась

Такое внезапное падение доходов стало результатом тройного удара со стороны западных стран:

новых жестких санкций США и Евросоюза;

тарифного давления президента Дональда Трампа на Индию;

охоты на "теневой флот" российских танкеров.

По данным эксперта по экономике России в Немецком институте международных исследований и исследований безопасности Яниса Клюге, в январе 2026 года доходы российского бюджета от продажи нефти и газа упали до 393 миллиардов рублей (примерно 5,1 миллиарда долларов).

Для сравнения:

в декабре 2025 года они составляли 587 миллиардов рублей.

в январе 2025 года достигли рекордных 1,12 триллиона рублей.

Клюге подсчитал, что это самые низкие доходы Москвы со времен пандемии COVID-19.

Важно! В результате, диктатор Владимир Путин вынужден брать в долг у российских банков и повышать налоги, чтобы удержать экономику России на плаву. Однако такие шаги только усиливают инфляцию и тормозят рост ВВП.

Как Запад усиливает давление на Москву?

Чтобы заставить Путина прекратить войну против Украины, американский Минфин в октябре 2025 года объявил санкции против нефтяных гигантов "Роснефти" и "Лукойла".

Это означает, что любой покупатель нефти этих компаний рискует оказаться за пределами банковской системы США, а этого серьезные игроки международных рынков совсем не хотят.

С другой стороны, Трамп усилил давление на Индию:

Он пообещал снизить тарифы для Нью-Дели в обмен прекращения импорта российской нефти или увеличить, если Индия не согласится.

Индийский премьер Нарендра Моди избегает громких заявлений, но цифры показывают, что поставки из России упали с 2 миллионов баррелей в сутки в октябре до 1,3 миллиона в декабре.

К тому же с 21 января ЕС запретил импорт топлива, изготовленного из российской нефти в третьих странах.

Заметьте! На сегодня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пошла еще дальше. Она предлагает полностью запретить морские услуги для перевозки российской нефти вместо ценового "потолка" на закупку сырья.

В каком состоянии экономика России?