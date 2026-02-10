Какова ситуация в экономике России?

Речь идет о модели государственного капитализма, которую поддерживали огромные вливания из бюджета. Сейчас же она, очевидно, исчерпала себя, пишет Служба внешней разведки Украины.

Смотрите также Продает воздух: аналитик сказал, чем Кремль пытается соблазнить Трампа

Итоги 2025 года показали значительное ухудшение экономической ситуации:

промышленный рост замедлился;

бюджетный дефицит стал рекордным;

реальный сектор понес огромные финансовые потери.

Ключевым сигналом кризиса стала практическая остановка промышленного роста. Если в 2023 – 2024 годах промышленное производство росло на 4 – 6%, то за одиннадцать месяцев 2025 года прирост составил лишь 0,8%,

– отмечают в разведке.

Наибольший спад продемонстрировала обрабатывающая промышленность.

В то же время рекордно обвалились грузоперевозки на "РЖД" ("Российские железные дороги") – до минимума за 16 лет. По мнению аналитиков, это свидетельствует о проблемах как с экспортом, так и с внутренним потреблением.

Заметьте! На фоне общего экономического кризиса в России частный бизнес сигнализирует о скором ухудшении ситуации. Компании сокращают работников и инвестиции, урезают зарплаты и накапливают все больше долгов.

Какие проблемы в бюджете России?

Вместе с тем дефицит федерального бюджета России в 2025 году вырос до 5,65 триллиона рублей. Недостаток средств превысил даже уровень, который зафиксировали во время пандемии коронавируса в 2020 году.

Но Кремль и не думает экономить. Государственные расходы остаются рекордными, поддерживая высокую инфляцию. В частности, миллиарды рублей идут на финансирование войны против Украины. На военные расходы с 2022 года Москва направила более 550 миллиардов долларов, пишет СВРУ.

Специалисты подсчитали, что военные расходы равны:

24 годовым бюджетам России на высшее образование;

22 бюджетам страны на здравоохранение.

Забирает эти средства Путин, конечно, у населения. Латают "дыры" в бюджете за счет повышения налогов.

Аналитики все чаще говорят, что нынешняя экономическая ситуация в России напоминает кризис позднего Советского союза, когда экономические проблемы долго маскировали под долги.

Хотя масштаб текущих вызовов пока не сопоставим с катастрофой 1990-х, Россию неизбежно ожидает затяжной период экономической турбулентности,

– уверены в разведке.

Какие перспективы для России?