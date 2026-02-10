Какова ситуация в экономике России?
Речь идет о модели государственного капитализма, которую поддерживали огромные вливания из бюджета. Сейчас же она, очевидно, исчерпала себя, пишет Служба внешней разведки Украины.
Итоги 2025 года показали значительное ухудшение экономической ситуации:
- промышленный рост замедлился;
- бюджетный дефицит стал рекордным;
- реальный сектор понес огромные финансовые потери.
Ключевым сигналом кризиса стала практическая остановка промышленного роста. Если в 2023 – 2024 годах промышленное производство росло на 4 – 6%, то за одиннадцать месяцев 2025 года прирост составил лишь 0,8%,
– отмечают в разведке.
Наибольший спад продемонстрировала обрабатывающая промышленность.
В то же время рекордно обвалились грузоперевозки на "РЖД" ("Российские железные дороги") – до минимума за 16 лет. По мнению аналитиков, это свидетельствует о проблемах как с экспортом, так и с внутренним потреблением.
Заметьте! На фоне общего экономического кризиса в России частный бизнес сигнализирует о скором ухудшении ситуации. Компании сокращают работников и инвестиции, урезают зарплаты и накапливают все больше долгов.
Какие проблемы в бюджете России?
Вместе с тем дефицит федерального бюджета России в 2025 году вырос до 5,65 триллиона рублей. Недостаток средств превысил даже уровень, который зафиксировали во время пандемии коронавируса в 2020 году.
Но Кремль и не думает экономить. Государственные расходы остаются рекордными, поддерживая высокую инфляцию. В частности, миллиарды рублей идут на финансирование войны против Украины. На военные расходы с 2022 года Москва направила более 550 миллиардов долларов, пишет СВРУ.
Специалисты подсчитали, что военные расходы равны:
- 24 годовым бюджетам России на высшее образование;
- 22 бюджетам страны на здравоохранение.
Забирает эти средства Путин, конечно, у населения. Латают "дыры" в бюджете за счет повышения налогов.
Аналитики все чаще говорят, что нынешняя экономическая ситуация в России напоминает кризис позднего Советского союза, когда экономические проблемы долго маскировали под долги.
Хотя масштаб текущих вызовов пока не сопоставим с катастрофой 1990-х, Россию неизбежно ожидает затяжной период экономической турбулентности,
– уверены в разведке.
Какие перспективы для России?
Минэкономразвития России зафиксировало резкое замедление экономики. В ноябре рост ВВП в годовом измерении составил всего 0,1%. Это самый низкий показатель с начала 2023 года и фактический сигнал перехода экономики к стагнации.
Даже прокремлевские экономисты уже не говорят о восстановлении или росте. Вместо этого они признают усиление рисков и все более высокую вероятность рецессии в 2026 году.
Об ухудшении ситуации пишут и западные медиа. The Washington Post пришло к выводу, что российская экономика может начать резко проседать уже в 2026 году, ведь сейчас она находится в самом слабом состоянии с момента полномасштабного вторжения России в Украину.