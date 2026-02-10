Яка ситуація в економіці Росії?

Йдеться про модель державного капіталізму, яку підтримували величезні вливання з бюджету. Наразі ж вона, вочевидь, вичерпала себе, пише Служба зовнішньої розвідки України.

Підсумки 2025 року показали значне погіршення економічної ситуації:

промислове зростання уповільнилося;

бюджетний дефіцит став рекордним;

реальний сектор зазнав величезних фінансових втрат.

Ключовим сигналом кризи стало практичне зупинення промислового зростання. Якщо у 2023 – 2024 роках промислове виробництво зростало на 4 – 6%, то за одинадцять місяців 2025 року приріст становив лише 0,8%,

– зазначають у розвідці.

Найбільший спад продемонструвала обробна промисловість.

Водночас рекордно обвалилися вантажоперевезення на "РЖД" ("Російські залізниці") – до мінімуму за 16 років. На думку аналітиків, це свідчить про проблеми як з експортом, так і з внутрішнім споживанням.

Зауважте! На тлі загальної економічної кризи в Росії приватний бізнес сигналізує про швидке погіршення ситуації. Компанії скорочують працівників та інвестиції, урізають зарплати та накопичують все більше боргів.

Які проблеми у бюджеті Росії?

Разом з тим дефіцит федерального бюджету Росії у 2025 році зріс до 5,65 трильйона рублів. Нестача коштів перевищила навіть рівень, який зафіксували під час пандемії коронавірусу у 2020 році.

Але Кремль і не думає економити. Державні видатки залишаються рекордними, підтримуючи високу інфляцію. Зокрема, мільярди рублів йдуть на фінансування війни проти України. На воєнні витрати від 2022 року Москва спрямувала понад 550 мільярдів доларів, пише СЗРУ.

Фахівці підрахували, що військові видатки дорівнюють:

24 річним бюджетам Росії на вищу освіту;

22 бюджетам країни на охорону здоров'я.

Забирає ці кошти Путін, звісно, у населення. Латають "дірки" в бюджеті за рахунок підвищення податків.

Аналітики все частіше говорять, що нинішня економічна ситуація у Росії нагадує кризу пізнього Радянського союзу, коли економічні проблеми довго маскували під борги.

Хоча масштаб поточних викликів поки не зіставний із катастрофою 1990-х, Росію неминуче очікує затяжний період економічної турбулентності,

– упевнені у розвідці.

Які перспективи для Росії?