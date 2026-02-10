Таку думку виловив 24 Каналу засновник аналітичної спільноти Дмитро Корнієнко, зазначивши, що Кремль намагається продати будь-що, що може, і те, що не може зберегти. Також він пояснив, як на мирні процеси впливають вибори у Конгрес США, які відбудуться у листопаді 2026 року.

Яка країна може завадити домовленостям США та Росії?

Корнієнко вважає абсолютним популізмом інвестиції щодо співробітництва Вашингтона та Москви у 12 трильйонів доларів, які нібито запропонував Дмитрієв. Тому що камінь спотикання щодо таких інвестицій – позиція Китаю.

Зверніть увагу! За словами президента України, від розвідки він дізнався про так званий "пакет Дмитрієва", який сам Кирило Дмитрієв представив у США. У ньому йдеться про обсяг близько у 12 трильйонів доларів, які включає пакет економічного співробітництва між США та Росією.

"Зараз російська тримається економіка суто на Китай. Він має всі важелі, щоб перекрити будь-який кисень. Пекін зараз оголошує монополію на критичні ресурси, зокрема на ті, що зберігаються у Москві. Але Кремль продає повітря Дональду Трампу і той його купує", – наголосив засновник аналітичної спільноти.

Росія вже продавала своє посередництво по Ірану через Стіва Віткоффа щодо передачі ядерного палива. Зрештою це провалилось, бо Кремль не мав реальних важелів. Також Росія продавала свої активи, які не могла зберегти щодо "Північних потоків". Оточення Трампа дуже активно хотіло їх викупити, але, на думку Корнієнка, ЄС це заблокував.

Кремль йшов на такі кроки, щоб отримати політичні поступки. І це абсолютно небезпечно. Я переконаний, що треба було вимагати змінити перемовника від Росії – Кирила Дмитрієва, тому що він є заангажованим,

– зауважив Корнієнко.

Українська дипломатія визначила, що доцільнішим буде спробувати у межах перемовного тиску не ризикувати і не дратувати Трампа. Також спробувати отримати супутні документи, зокрема безпекова угода та угода з відбудови України. Але США, за його словами, на це не ведуться, акцентуючи, що спочатку потрібні поступки від України, а потім ратифікують і все інше.

Проте у цьому питанні є нюанс. Якщо в ідеалі в майбутньому ми погоджуємось на всі умови, які диктує нам США і Кремль, дві угоди щодо гарантії безпеки та відбудови України мають пройти ратифікацію в Конгресі,

– відзначив Дмитро Корнієнко.

Але вони не пройдуть, тому що у жовтні 2026 року починається виборчий процес, а у листопаді пройдуть вибори. Тому Україні, на його думку, доцільніше говорити про угоди із США тільки після виборів у Конгрес.

Він додав, що заява ж Зеленського щодо Дмитрієва це початок атак саме на перемовників щодо їхньої заангажованості.

Що відбувається довкола мирних переговорів?