Також на їхній хід можуть вплинути періодичні заяви російської влади про нібито захоплення сіл на прикордонні Сумської та Харківської областей. Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

Де Росія посилює атаки та про що заявляє?

Аналітики зазначають, що Росія використовує дрібномасштабні атаки на раніше неактивних ділянках кордону в Сумській і Харківській областях як інструмент когнітивної війни. Метою в ISW назвали – переконати Захід, що лінії фронту в Україні руйнуються.

Наприклад, дням міноборони Росії заявило про захоплення Сидорівки, що на північний захід від Сум. Російські мілблогери тоді стверджували, що це частина створення "буферної зони" на півночі області. Це "взяття" приписали підрозділами 80-ї арктичної мотострілецької бригади Росії. Водночас в ISW повідомили, що не зафіксували візуальних доказів захоплення населеного пункту.

Сидорівка розташована поблизу Комарівки. Ця ділянка, нагадали аналітики, раніше не була активною. Ворог почав атакувати там у грудні 2025 року.

Інший приклад, коли один із російських мілблогерів, пов'язаний із Північним угрупованням військ Росії, повідомив про плани створити понад 20 штурмових груп для просування вглиб Сумщини з району Білої Берези та Комарівки. Йдеться про підрозділи 2-го мотострілецького полку, які належать до ракетних військ стратегічного призначення (РВСП).

Також він заявляв, що закріпити позиції їм допоможуть підрозділи 104-го десантного та 30-го мотострілецького полків.

ISW раніше спостерігав повідомлення про те, що російське військове командування зловживає спеціалізованим персоналом РВСП як штурмовими військами на Сумському напрямку,

– додали аналітики.

Як посилення атак впливає на перемовини?

Аналітики нагадали, що наприкінці грудня 2025 року Кремль розпочав інформаційну кампанію, коли вдавася до транскордонних атак на півночі Сумщини та Харківщини. Припускають, що так росіяни хотіли спробувати вплинути на мирні переговори.

Неправдиве захоплення Грабовського, Комарівки, Білої Берези та Попівки, а також просування в районі Сотницького Козачка розглядаються як частина цієї стратегії.

ISW не виявила жодних доказів того, що російські війська досягли значного прогресу в досягненні будь-якої оперативно значущої цілі з моменту ймовірного захоплення цих невеликих прикордонних сіл, або ознак підготовки Росії до значного наступу на Україну з півночі,

– наголосили в ISW.

До того ж, за їхніми даними, окупанти не проводили тривалої кампанії з повітряного перехоплення. Раніше росіяни так, зокрема, ускладнювали українську логістику на Покровському чи Гуляйпільському напрямках.

В ISW вважають, що Кремль намагається подати обмежені успіхи атак як "початок широкого наступу". Це, на думку аналітиків, потрібно, щоб підсилити тезу про нібито "неминучу перемогу Росії" та змусити Захід і Україну погодитися на російські вимоги через ймовірну загрозу нової ескалації.

