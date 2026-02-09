Также на их ход могут повлиять периодические заявления российских властей о якобы захвате сел на приграничье Сумской и Харьковской областей. Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

Где Россия усиливает атаки и о чем заявляет?

Аналитики отмечают, что Россия использует мелкомасштабные атаки на ранее неактивных участках границы в Сумской и Харьковской областях как инструмент когнитивной войны. Целью в ISW назвали – убедить Запад, что линии фронта в Украине разрушаются.

Например, дням минобороны России заявило о захвате Сидоровки, что к северо-западу от Сум. Российские милблогеры тогда утверждали, что это часть создания "буферной зоны" на севере области. Это "взятие" приписали подразделениями 80-й арктической мотострелковой бригады России. В то же время в ISW сообщили, что не зафиксировали визуальных доказательств захвата населенного пункта.

Сидоровка расположена вблизи Комаровки. Этот участок, напомнили аналитики, ранее не был активным. Враг начал атаковать там в декабре 2025 года.

Другой пример, когда один из российских милблогеров, связан с Северной группировкой войск России, сообщил о планах создать более 20 штурмовых групп для продвижения вглубь Сумщины из района Белой Березы и Комаровки. Речь идет о подразделениях 2-го мотострелкового полка, которые относятся к ракетным войскам стратегического назначения (РВСН).

Также он заявлял, что закрепить позиции им помогут подразделения 104-го десантного и 30-го мотострелкового полков.

ISW ранее наблюдал сообщения о том, что российское военное командование злоупотребляет специализированным персоналом РВСН как штурмовыми войсками на Сумском направлении,

– добавили аналитики.

Как усиление атак влияет на переговоры?

Аналитики напомнили, что в конце декабря 2025 года Кремль начал информационную кампанию, когда прибегал к трансграничным атакам на севере Сумщины и Харьковщины. Предполагают, что так россияне хотели попытаться повлиять на мирные переговоры.

Ложный захват Грабовского, Комаровки, Белой Березы и Поповки, а также продвижение в районе Сотницкого Казачка рассматриваются как часть этой стратегии.

ISW не обнаружила никаких доказательств того, что российские войска достигли значительного прогресса в достижении любой оперативно значимой цели с момента вероятного захвата этих небольших приграничных сел, или признаков подготовки России к значительному наступлению на Украину с севера,

– отметили в ISW.

К тому же, по их данным, оккупанты не проводили длительной кампании по воздушному перехвату. Ранее россияне так, в частности, усложняли украинскую логистику на Покровском или Гуляйпольском направлениях.

В ISW считают, что Кремль пытается подать ограниченные успехи атак как "начало широкого наступления". Это, по мнению аналитиков, нужно, чтобы усилить тезис о якобы "неизбежной победе России" и заставить Запад и Украину согласиться на российские требования из-за вероятной угрозы новой эскалации.

Последние новости с фронта