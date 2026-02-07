Що відомо про можливу угоду між США та Росією?

Цю інформацію повідомив Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

У звʼязку з ймовірними ризиками, українська делегація повідомила, що пункти, які будуть повʼязані з Україною:

не можуть суперечити Конституції та законам країни;

їх не варто обговорювати без представників держави.

Україна буде демонструвати свою реакцію щодо цього у разі таких ризиків,

– заявив Зеленський.

Президент України розповів, що розвідка показувала йому так званий "пакет Дмитрієва», який сам Кирило Дмитрієв показував у США. Там обсяг близько 12 трильйонів доларів, і це начебто є пакетом економічного співробітництва між Америкою та Росією.

Тобто ми чуємо про ймовірність таких або подібних двосторонніх документів між Америкою і Росією,

– пояснив Володимир Зеленський.

Він додав, що медіа транслюють різні сигнали, зокрема що у цих документах можуть бути також питання, пов’язані з Україною.

Зверніть увагу! Президент же наголосив, що будь-які офіційні домовленості щодо економічного та безпекового співробітництва з іншими країнами будуть підписані лише за участю України.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф підтвердив проведення перемовин із російською делегацією у Флориді 31 січня. Про це йшлося в його дописі у соцмережі Х.

Він розповів, що у Флориді спеціальний представник Росії Кирило Дмитрієв провів продуктивні та конструктивні зустрічі в межах посередницьких зусиль США, спрямованих на просування мирного врегулювання українського конфлікту.

До складу американської делегації увійшли спеціальний представник Стів Віткофф, міністр фінансів Скотт Бессент, Джаред Кушнер та старший радник Білого дому Джош Груенбаум.

Що ще відомо щодо ситуації?