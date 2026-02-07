Что известно о возможной сделке между США и Россией?

Эту информацию сообщил Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

В связи с вероятными рисками, украинская делегация сообщила, что пункты, которые будут связаны с Украиной:

не могут противоречить Конституции и законам страны;

их не стоит обсуждать без представителей государства.

Украина будет демонстрировать свою реакцию на это в случае таких рисков,

– заявил Зеленский.

Президент Украины рассказал, что разведка показывала ему так называемый "пакет Дмитриева", который сам Кирилл Дмитриев показывал в США. Там объем около 12 триллионов долларов, и это якобы является пакетом экономического сотрудничества между Америкой и Россией.

То есть мы слышим о вероятности таких или подобных двусторонних документов между Америкой и Россией,

– пояснил Владимир Зеленский.

Он добавил, что медиа транслируют различные сигналы, в частности что в этих документах могут быть также вопросы, связанные с Украиной.

Обратите внимание! Президент же подчеркнул, что любые официальные договоренности по экономическому и безопасности сотрудничества с другими странами будут подписаны только с участием Украины.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф подтвердил проведение переговоров с российской делегацией во Флориде 31 января. Об этом говорилось в его сообщении в соцсети Х.

Он рассказал, что во Флориде специальный представитель России Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи в рамках посреднических усилий США, направленных на продвижение мирного урегулирования украинского конфликта.

В состав американской делегации вошли специальный представитель Стив Уиткофф, министр финансов Скотт Бессент, Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Груенбаум.

Что еще известно о ситуации?