Про це 24 Каналу розповів історик, дипломат, політик Роман Безсмертний, зауваживши, що Росія зараз працює над тим, аби на порядку денному був саме "мирний план" на 28 пунктів. Він фактично був написаний в Москві та передбачає капітуляцію України.

Чого добивається російська делегація?

За словами Безсмертного, це можна назвати своєрідною схемою посланця Путіна Кирила Дмитрієва. Він намагається фактично купити Трампа, запропонувавши йому вигідні умови у "мирному плані" на 28 пунктів.

Зверніть увагу! Так званий "мирний план" на 28 пунктів був розроблений у США. У ньому брав участь посланець Путіна Кирило Дмитрієв. Туди вмістили усі максималістські вимоги Кремля. Зрештою Україна спільно з Європою та США переробила мирний план до 20 пунктів. В Росії ж офіційно не відреагували на зміни. Вони продовжують затягувати переговори та атакувати Україну.

Як наголосив Безсмертний, РФ пропонує США у "мирному плані" з 28 пунктів спільно розібратися із замороженими російськими активами на 300 мільярдів доларів, які "лежать" у Європі. Також там вказують за прибуток США від програми щодо відбудови України. Росія фактично хоче купити позицію Штатів.

Дмитрієв пропонує схему з використання коштів. Це просто купівля позиції Віткоффа, Кушнера, Трампа, який навіть не може розкритикувати Путіна. Вони очікують на ці мільярди,

– сказав Безсмертний.

