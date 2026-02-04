Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід.

Дивіться також Може бути єдиний позитивний момент, – експерт щодо результатів переговорів в Абу-Дабі

Чи очікувати продовження переговорів 5 лютого?

Барак Равід написав, що перший день мирних переговорів між Росією та Україною в Абу-Дабі за посередництва США завершився. За словами джерела журналіста, знайомого з ситуацією, переговори відновляться вранці 5 лютого.

Також закінчення переговорів підтвердили 24 Каналу джерела в ОП. Співрозмовники також підтвердили, що нова зустріч дійсно очікується у четвер, 5 лютого.

Наразі деталей про результати останнього раунду переговорів між Україною, США та Росією – немає.

До речі, експерт із публічних комунікацій, публіцист Юрій Богданов припустив в етері 24 Каналу, що на переговорах Україна, США та Росія можуть домовитися про припинення вогню, гарантії безпеки, фінансування відновлення та обмін полоненими. Загалом, на думку експерта, наразі може йтися по 3 – 5 ключових пунктів.