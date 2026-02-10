Такое мнение выловил 24 Каналу основатель аналитического сообщества Дмитрий Корниенко, отметив, что Кремль пытается продать что угодно, что может, и то, что не может сохранить. Также он объяснил, как на мирные процессы влияют выборы в Конгресс США, которые состоятся в ноябре 2026 года.

Какая страна может помешать договоренностям США и России?

Корниенко считает абсолютным популизмом инвестиции о сотрудничестве Вашингтона и Москвы в 12 триллионов долларов, которые якобы предложил Дмитриев. Потому что камень преткновения относительно таких инвестиций – позиция Китая.

Обратите внимание! По словам президента Украины, от разведки он узнал о так называемом "пакете Дмитриева", который сам Кирилл Дмитриев представил в США. В нем говорится об объеме около 12 триллионов долларов, которые включает пакет экономического сотрудничества между США и Россией.

"Сейчас российская экономика держится сугубо на Китай. Он имеет все рычаги, чтобы перекрыть любой кислород. Пекин сейчас объявляет монополию на критические ресурсы, в частности на те, что хранятся в Москве. Но Кремль продает воздух Дональду Трампу и тот его покупает", – подчеркнул основатель аналитического сообщества.

Россия уже продавала свое посредничество по Ирану через Стива Уиткоффа по передаче ядерного топлива. В конце концов это провалилось, потому что Кремль не имел реальных рычагов. Также Россия продавала свои активы, которые не могла сохранить по "Северным потокам". Окружение Трампа очень активно хотело их выкупить, но, по мнению Корниенко, ЕС это заблокировал.

Кремль шел на такие шаги, чтобы получить политические уступки. И это абсолютно опасно. Я уверен, что надо было требовать сменить переговорщика от России – Кирилла Дмитриева, потому что он является заангажированным,

– отметил Корниенко.

Украинская дипломатия определила, что целесообразным будет попытаться в рамках переговорного давления не рисковать и не раздражать Трампа. Также попытаться получить сопутствующие документы, в частности соглашение по безопасности и соглашение по восстановлению Украины. Но США, по его словам, на это не ведутся, акцентируя, что сначала нужны уступки от Украины, а потом ратифицируют и все остальное.

Однако в этом вопросе есть нюанс. Если в идеале в будущем мы соглашаемся на все условия, которые диктует нам США и Кремль, два соглашения по гарантиям безопасности и восстановления Украины должны пройти ратификацию в Конгрессе,

– отметил Дмитрий Корниенко.

Но они не пройдут, потому что в октябре 2026 года начинается избирательный процесс, а в ноябре пройдут выборы. Поэтому Украине, по его мнению, целесообразнее говорить о соглашениях с США только после выборов в Конгресс.

Он добавил, что заявление же Зеленского по Дмитриеву это начало атак именно на переговорщиков по их ангажированности.

Что происходит вокруг мирных переговоров?