Таку думку 24 Каналу висловив американський політик, громадський діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус, зазначивши, що зараз залишається один варіант – щоб режим диктатор рухнув самостійно. На щастя, путінське крісло вже тріщить по швах.

До кінця року доля путінського режиму буде вирішена

За словами американського політика, зараз навіть російські пропагандисти на своїх телеканалах відкрито критикують диктатора та закликають до закінчення війни проти України.

Кремль зіштовхується і з економічними проблемами. Частина російських компаній закривають свердловини, сировини на експорт через санкції іде все менше. Ба більше, Китай відмовився продовжити будівництво до своєї території газового потоку "Сила Сибіру-2".

До слова. Москва мріє про турбопровід "Сила Сибіру-2", адже він потенційно може щороку постачати до Китаю 50 мільярдів кубометрів російського природного газу. Приїхавши до Сі Цзіньпіна, Путін сподівався отримати згоду на його будівництво, але все пішло не за планом диктатора.

Тому, думаю, до кінця року доля путінського режиму буде вирішена,

– наголосив він.

Пінкус додав, що зараз варто спостерігати за стосунками Путіна та Сі Цзіньпіна. Також не варто забувати, що Сполучені Штати Америки нарощують військову допомогу для України у вигляді зброї.

Проблем в Путіна стає ще більше: деталі

Майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук зауважив, що Путін вже більше не може приховувати масштабні удари України по Росії. Кремль не хоче говорити росіянам, що Україна може бити по цілях на великій глибині.

Росія навіть змінила правила соціальних опитувань – половина респондентів буде відповідати не телефоном, їх опитуватимуть вдома, обходячи квартири.