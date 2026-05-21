Такое мнение 24 Каналу высказал американский политик, общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус, отметив, что сейчас остается один вариант – чтобы режим диктатор рухнул самостоятельно. К счастью, путинское кресло уже трещит по швам.

До конца года судьба путинского режима будет решена

По словам американского политика, сейчас даже российские пропагандисты на своих телеканалах открыто критикуют диктатора и призывают к окончанию войны против Украины.

Кремль сталкивается и с экономическими проблемами. Часть российских компаний закрывают скважины, сырья на экспорт из-за санкций идет все меньше. Более того, Китай отказался продолжить строительство до своей территории газового потока "Сила Сибири-2".

К слову. Москва мечтает о турбопроводе "Сила Сибири-2", ведь он потенциально может ежегодно поставлять в Китай 50 миллиардов кубометров российского природного газа. Приехав к Си Цзиньпину, Путин надеялся получить согласие на его строительство, но все пошло не по плану диктатора.

Поэтому, думаю, до конца года судьба путинского режима будет решена,

– подчеркнул он.

Пинкус добавил, что сейчас стоит наблюдать за отношениями Путина и Си Цзиньпина. Также не стоит забывать, что Соединенные Штаты Америки наращивают военную помощь для Украины в виде оружия.

Проблем у Путина становится еще больше: детали

Майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук заметил, что Путин уже больше не может скрывать масштабные удары Украины по России. Кремль не хочет говорить россиянам, что Украина может бить по целям на большой глубине.

Россия даже изменила правила социальных опросов – половина респондентов будет отвечать не по телефону, их будут опрашивать дома, обходя квартиры.