Кремль больше не воспринимает собственную социологию как подтверждение лояльности. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Как Россия изменила методику соцопросов?

Согласно новой методике, половина респондентов будет отвечать по-прежнему по телефону, однако другую половину будут опрашивать дома, обходя квартиры. Время для нововведения выбрали неслучайно.

С конца декабря 2025 по конец апреля 2026 года уровень поддержки российского президента упал на 12,2 процента. Это был самый низкий показатель после пенсионной реформы 2018 года. С 13 по 19 апреля рейтинг составил 65,6 процента, что стало самым низким значением после февраля 2022 года. С начала полномасштабного вторжения, он держался в диапазоне 75 – 80 процентов.

Что означает изменение методика соцопросов?

Телефонные опросы лучше фиксируют раздражение и недовольство среди тех, кто говорит откровенно. Поквартирные обходы, когда социолог приходит домой и записывает ответ имеют другой эффект. Все российские рейтинги измеряют не популярность Путина, а уровень страха говорить правду.

По данным оппозиционных центров соцопросов в мае 2026 года:

лишь 43 процента россиян говорят, что внимательно следят за ходом боевых действий. Это абсолютный минимум за все время наблюдений. В начале марта 2022 года этот показатель составлял 64 процента;

поддержка армии упала до 69 процентов;

мирных переговоров хотят 62 процента опрошенных;

продолжение войны поддерживают лишь 27 процентов.

СВР заявляет, что одной из главных причин падения рейтингов Путина стало унижение, связанное с проведением парада 9 мая. После этого центр остановил публикацию еженедельных рейтингов, якобы, из-за майских праздников. Хотя на самом деле опросы продолжались, а остановились только обнародование результатов.

Обратите внимание! Британский полковник в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон в интервью 24 Каналу отметил, что президент Зеленский дал Путину возможность провести свой парад. Он считает что это полное унижение российского диктатора. Эксперт говорит, что многие из тех солдат, которые шли по Красной площади, на самом деле были северокорейцами. Путину пришлось привлекать их для войны, а сейчас ему приходится привлекать их, чтобы набрать достаточное количество людей для парада. Полковник считает, что это мероприятие 9 мая стало настоящим унижением.

После применения новой методики рейтинги пошли вверх. За неделю 4 – 10 мая "одобрение" выросло до 66,8 процента, а "доверие" с 71 до 72,1 процента.

В российской Думе депутат впервые заговорил о прекращении войны. По его словам, страна не выдержит продолжения "СВО".

В России растет "раздражение и недовольство" даже среди сторонников политики Кремля. Иностранные СМИ считают, что россиян могут готовить к окончанию войны без "большой победы".

Также в стране-агрессоре становится ощутимым острый дефицит рабочей силы, который может тормозить экономическое развитие страны в течение многих лет. Для восстановления баланса на рынке труда стране-агрессору не хватает около 1,5 миллиона работников, а к 2030 году нехватка может вырасти до 3 миллионов человек.