Кремль більше не сприймає власну соціологію як підтвердження лояльності. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Як Росія змінила методику соцопитувань?

Згідно з новою методикою, половина респондентів буде відповідати як і раніше телефоном, проте іншу половину опитуватимуть вдома, обходячи квартири. Час для нововведення обрали невипадково.

З кінця грудня 2025 по кінець квітня 2026 року рівень підтримки російського президента впав на 12,2 відсотка. Це був найнижчий показник після пенсійної реформи 2018 року. З 13 по 19 квітня рейтинг склав 65,6 відсотка, що стало найнижчим значенням після лютого 2022 року. З початку повномасштабного вторгнення, він тримався в діапазоні 75 – 80 відсотків.

Що означає зміна методика соцопитувань?

Телефонні опитування краще фіксують роздратування і незадоволення серед тих, хто говорить відверто. Поквартирні обходи, коли соціолог приходить додому й записує відповідь мають інший ефект. Всі російські рейтинги вимірюють не популярність Путіна, а рівень страху говорити правду.

За даними опозиційних центрів соцопитувань в травні 2026 року:

лише 43 відсотки росіян кажуть, що уважно стежать за перебігом бойових дій. Це абсолютний мінімум за весь час спостережень. На початку березня 2022 року цей показник складав 64 відсотки;

підтримка армії впала до 69 відсотків;

мирних переговорів хочуть 62 відсотка опитаних;

продовження війни підтримують лише 27 відсотків.

СЗР заявляє, що однією з головних причин падіння рейтингів Путіна стало приниження, пов'язане з проведенням параду 9 травня. Після цього центр зупинив публікацію щотижневих рейтингів, нібито, через травневі свята. Хоча насправді опитування тривали, а зупинилися лише оприлюднення результатів.

Зверніть увагу! Британський полковник у відставці Геміш де Бреттон-Гордон в інтерв'ю 24 Каналу зазначив, що президент Зеленський дав Путіну можливість провести свій парад. Він вважає що це повне приниження російського диктатора. Експерт каже, що багато з тих солдатів, які йшли Красною площею, насправді були північнокорейцями. Путіну довелося залучати їх для війни, а зараз йому доводиться залучати їх, щоб набрати достатню кількість людей для параду. Полковник вважає, що цей захід 9 травня став справжнім приниженням.

Після застосування нової методики рейтинги пішли угору. За тиждень 4 – 10 травня "схвалення" зросло до 66,8 відсотка, а "довіра" з 71 до 72,1 відсотка.

В російській Думі депутат вперше заговорив про припинення війни. За його словами, країна не витримає продовження "СВО".

В Росії зростає "роздратування та невдоволення" навіть серед прихильників політики Кремля. Іноземні ЗМІ вважають, що росіян можуть готувати до закінчення війни без "великої перемоги".

Також у країні-агресорці стає відчутним гострий дефіцит робочої сили, який може гальмувати економічний розвиток країни протягом багатьох років. Для відновлення балансу на ринку праці країні-агресорці бракує близько 1,5 мільйона працівників, а до 2030 року нестача може зрости до 3 мільйонів людей.