Видання The Telegraph зазначає, що це має стати серйозним сигналом тривоги для Кремля.

Дивіться також Сі думає, що Путін може "пошкодувати" про вторгнення в Україну: що стоїть за несподіваним зливом

Що відбувається у Росії?

Можливості України щодо далекобійних ударів лише зростатимуть. Незабаром по Росії активно битимуть крилаті ракети вітчизняного виробництва з більшою дальністю та вдесятеро меншою вартістю, ніж у "Томагавків".

Зверніть увагу! Оглядач The Financial Times Гідеон Рахман зазначив 24 Каналу, що ефективні атаки України суттєво впливають на загальні настрої в Кремлі. Росіян все більше хвилює загроза з українського боку.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Окупанти визнають, зокрема ставленик Путіна на Запоріжжі Дмитро Рогозін, що Україна шукатиме прогалини та вразливості в обороні, кількість атак зростатиме, а маршрути та тактика розвиватимуться.

Видання зауважує, що диктатор Путін мало розуміє це послання. Хоча після параду на 9 травня, який був принизливо скорочений через загрозу нападу з боку України, він вперше натякнув, що війна наближається до завершення.

"Справа добігає кінця", – заявив російський президент журналістам, але додав, що "ще потрібно виконати багато підготовчої роботи".

Водночас внутрішня робота Кремля залишається такою ж непрозорою, як і тоді, коли Вінстон Черчилль описував Росію як "загадку, загорнуту в таємницю всередині загадки".

Але одна важлива річ, можливо, змінилася. "Ключ – це російський національний інтерес", – сказав Черчилль BBC 1 жовтня 1939 року. Однак сьогодні важко зрозуміти, який національний інтерес може бути в продовженні безглуздої та, очевидно, невиграшної війни Путіна в Україні. Натомість єдиною рушійною силою, схоже, є одержимість та впертість однієї людини, яка вирішила вести коротку, переможну війну, що стала катастрофічною помилкою,

– зазначили у The Telegraph.

Видання додало, що війна не принесла Росії очікуваної перемоги, а відносини із Заходом не нормалізувалися. Та й адміністрація Трампа, на яку в Москві сподівалися, що вона укладе "рятівну" угоду, не змогла її досягти.

У результаті у Росії почалося "роздратування та невдоволення" навіть серед прихильників.

До речі, заступник керівника Офісу Президента та бригадний генерал Павло Паліса в інтерв'ю 24 Каналу зазначив, що Путін боїться за своє життя. Він розуміє, що досягти своїх попередніх планів неможливо.



Британський полковник Геміш де Бреттон-Гордон теж вважає, що параноя Путіна посилюється. А серед близького оточення російського лідера є люди, які хочуть зайняти його місце.

Що каже російська опозиція?

У The Telegraph цитують високопоставленого російського дипломата Бориса Бондарєва, який пішов у відставку на знак протесту проти вторгнення.

За його словами, російська еліта зараз потрапила у пастку, створену нею ж. Апарат стеження ФСБ зруйнував довіру всередині самої еліти, а без цього "неможлива жодна змова". Якщо колись радянська чи китайська комуністичні партії пережили своїх диктаторів завдяки колективному управлінню, то зараз з усуненням Путіна прийде крах.

Як висловився Бондарєв, російська система зараз більше нагадує нацистську Німеччину, ніж СРСР: вся легітимність політичного порядку випливає з однієї людини.

"Видаліть це, і все розвалиться", – зазначив він.

Водночас не варто очікувати, що війна закінчиться лише завдяки посиленням санкцій та поставок зброї, а також збільшенням кількості атак.

До слова, міністр закордонних справ Маргус Цахкна вважає, що зараз не час для розмов чи переговорів з Росією. Україна отримала перевагу на фронті, тож на Кремль потрібно продовжувати тиснути.

Стверджується, що економічні проблеми консолідували, а не розкололи правлячий клас. А страх колапсу насправді захищає Путіна від повстання зсередини його еліт. Ті бояться хаосу більше, ніж повільного болю нескінченної війни.

Втім, пропагандистів уже навчають, як представити "непереможну" війну, не визнаючи, що жодна з воєнних цілей Кремля насправді не була виконана.

Але навіть попри те, що кремлівські поплічники активно готують ґрунт для післявоєнної Росії, зверху все ще панує оглушлива тиша. Путін настільки ідеологічно відданий та особисто зацікавлений у війні, що ним керує не розумний аналіз витрат і вигод, а фатальне поєднання впертості та паралічу,

– йдеться у матеріалі.

До того ж Путін та його найближче оточення ізольовані не лише від народу, а й від власної еліти. У диктатора, схоже, немає плану, як припинити війну, а його підлеглі не мають жодних засобів впливати на нього чи замінювати його, навіть коли сама Москва зазнає нападу.

Що кажуть експерти та розвідка?

24 Канал спілкувався з різними експертами про ситуацію у Росії. Зокрема, журналіст, аналітик-міжнародник Олександр Демченко в інтерв'ю зазначив, що наразі Путіна контролює його силове крило, яке не передає йому правдивої інформації про реальний стан речей на фронті.

А, як зауважив засновник спільноти Resurgram Дмитро Корнієнко у розмові з 24 Каналом, російські еліти незадоволені ізоляцією диктатора та обмеженим доступом до нього.

На тлі погіршення ситуації на фронті росіяни ще й посилили погрози ядерним ударом та почали нові тренування. Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук зауважив, що Кремль брязкає "ядеркою" завжди тоді, коли йому не вистачає успіхів.

Водночас Путін почав говорити про можливе закінчення війни. Політолог Олег Саакян в ефірі 24 Каналу зазначив, що це скоріш за все демонструє, що для Росії ситуація складається значно гірше, ніж вона хотіла б показати.

Через тривалу війну російська економіка має значний дефіцит бюджету. У Росії змушені скорочувати витрати або підвищувати податки, обдумують введення "податку на надприбутки", зокрема для золотодобувних і металургійних компаній, аби знайти додаткові джерела доходу. Також Росія урізає витрати на розробку ліків. Окрім того, як пише українська розвідка, ворожий уряд уже суттєво перевищив плановий бюджетний дефіцит на 2026 рік та далі нарощує витрати. Дефіцит уже досяг 78,4 мільярда доларів США за перші чотири місяці року.