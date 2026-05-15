На цьому в інтерв'ю 24 Каналу наголосив журналіст, аналітик-міжнародник Олександр Демченко, додавши, що росіяни очевидно прагнуть отримати Донбас як плацдарм, з якого далі було б зручно рухатися в інших напрямках.

Путін марить Донбасом: дедлайни постійно переносяться

Плани російського диктатора залишаються незмінними, він хоче повністю підпорядкувати собі Україну. При чому, як зауважив аналітик-міжнародник, таким чином, аби вона була тотально окупованою.

Стосовно фронту йому можуть що завгодно малювати й говорити, сам він теж може вселяти росіянам що йому заманеться, але є конкретний результат – зараз ЗСУ супроводжує успіх, в них ефективне просування. Росія втрачає окуповані раніше території. Південний напрямок для неї провальний,

– констатував Демченко.

Журналіст нагадав, що вже не раз були озвучені Росією дедлайни з захоплення певних областей, але вони не справдились. Тому ці терміни, як от захопити Донбас до осені 2026 року, можуть бути змінені ще неодноразово.

Силове крило тримає Путіна під своїм контролем

Зі слів Демченка, російське командування хоче заробляти далі грошей, тому обіцяє Путіну показати результат на полі бою, окреслює певні плани, під які просить виділення фінансування на армію.

"Він їм ці гроші дає, ті кладуть у кишеню, виводять через офшори в ОАЕ, де купують будинки. Вони всі живуть завдяки "оборонці" й бояться краху війни, бо тоді впаде їх бізнес. Тому вони йому і пропонують ці дедлайни, нові плани. А що говорити про Путіна, людину, яка сидить у бункері, якій передають будь-які сигнали ззовні його охоронці? А він через них передає чиновникам накази для виконання", – озвучив Демченко.

Аналітик-міжнародник переконаний, що силовики не передають сказане Путіним так, як той наказує, а діють на власний розсуд і вже давно самі керують процесами в Росії. Демченко додав, що силове крило Кремля давно настрахало російського диктатора, тим самим взявши під себе.

Вони всадили його у місце, де найбільше літають українські дрони – в Краснодарський край біля Сочі. Вони створили для нього ситуацію, за якої йому ніхто не каже правди. Тому все, що він на камеру розповідає – не має ніякого значення. Наразі ситуація на фронті є зрозумілою всім,

– підсумував Демченко.

Зауважте! На думку доктора філософії, політичного експерта Андрія Городницького, російські олігархи хотіли б завершення війни, оскільки страждають їх статки, тому замислюються над сценарієм усунення Путіна. Проте перешкодою є як раз силове крило очільника Кремля, він оточив себе ФСБшниками. Він прогнозує, що різких кроків бізнесове коло найближчим часом не робитиме, але ситуація дедалі загострюється, тому не варто виключати, що воно може вдатися до рішучих дій в майбутньому.

Чи реально Росії виконати свій дедлайн?

В Донеччині передбачена ешелонована система оборони. Про це раніше розповів військовий експерт Павло Нарожний, вказавши на те, що навіть якщо російські війська матимуть змогу на певних ділянках просунутися, то це не означатиме, что вони не зустрінуть там протидію.

Він пояснив, що СОУ відходитимуть на наступний рубіж з підготовленими укріпленнями й констатував, що рухатися ворогу на Донбасі вкрай важко. Зі слів військового експерта, українські оборонці активно залучають на Донецькому напрямку безпілотники, артилерію, укріплення, а також проводять мінування.

З огляду на це, він наголосив, що оперативно просуватися на Донбасі ворог не здатний. Задля виконання свого дедлайну треба завалити фронт чималою кількістю піхотинців чи посили у кілька десятків разів обсяг артилерії та авіації, аби прибрати укріплення, які облаштовані на Донеччині. Однак на це потрібні великі гроші, а російська економіка нині й так на межі. Тому Нарожний вважає плани ворога взяти Донецьку область до осені 2026 року – майже нездійсненними.